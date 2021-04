Derek Chauvin a été reconnu coupable de tous les chefs d’accusation

Lewis Hamilton a décrit la décision du jury de condamner à l’unanimité Derek Chauvin pour le meurtre de George Floyd comme un moment «monumental».

Écrivant sur Instagram en réaction à la nouvelle que Chauvin avait été condamné pour tous les chefs d’accusation, le champion du monde de Formule 1 Hamilton a écrit: « JUSTICE pour George! Les émotions que je ressens en ce moment sont difficiles à décrire.

« Derek Chauvin a été reconnu coupable. C’est la première fois qu’un officier blanc est condamné pour avoir tué un homme noir dans le Minnesota. C’est monumental, la mort de George n’est pas vaine.

«Le résultat du procès de Derek Chauvin aujourd’hui était le bon. Le condamner pour les trois chefs d’accusation marque une nouvelle aube dans la lutte pour la justice raciale.

«Ce procès a été l’occasion pour le système judiciaire de tenir Derek Chauvin responsable de ses actes lorsqu’il a tué George Floyd. Nous pouvons maintenant pousser un soupir collectif de soulagement que la bonne décision a été prise et que justice a été rendue. .

«Le résultat d’aujourd’hui est une sombre victoire pour George et sa famille, mais cela montre que nos efforts pour promouvoir la justice ne sont pas vains. Des voix noires ont été entendues et des actions sont en cours. Lorsque nous sommes unis, nous pouvons faire une différence.

« Mais ce n’est qu’un pas sur la voie d’une société plus égalitaire. Depuis la mort de George, tant d’autres Noirs sont morts aux mains de la police et nous devons faire en sorte que l’élan d’aujourd’hui se poursuive. Le combat n’est pas terminé, et il reste encore beaucoup à faire, mais nous pouvons considérer aujourd’hui une lueur d’espoir.

« Mes pensées et mes prières vont à la famille de George. J’espère qu’ils ressentiront un sentiment de paix grâce à ce résultat. »

Ancien officier de police de Minneapolis Chauvin avait nié des accusations de meurtre au deuxième degré, de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré, mais a été condamné après 10 heures et demie de délibérations.

M. Floyd, un homme noir de 46 ans, est décédé alors qu’il était retenu par Chauvin, qui est blanc, lors de son arrestation à Minneapolis en mai 2020.

George Floyd répond à la police après avoir approché sa voiture à Minneapolis

Une vidéo filmée par des spectateurs montrait le genou de Chauvin pressé contre le cou et le dos de M. Floyd pendant près de neuf minutes alors qu’il haletait.

Les images ont choqué le monde et déclenché des manifestations mondiales contre le racisme et la brutalité policière.

Un M. Floyd non armé avait été appréhendé après avoir été accusé d’avoir tenté d’utiliser un faux billet de 20 dollars pour acheter des cigarettes dans un magasin de quartier à Minneapolis – ce que des hauts responsables de la police avaient déclaré ne justifierait normalement pas d’être arrêté.

Cependant, l’avocat de Chauvin avait soutenu que l’ancien officier avait agi raisonnablement parce que M. Floyd continuait de se débattre et qu’il était en fait décédé à cause de drogues trouvées dans son système – arguments tous deux rejetés par le verdict de culpabilité.

Comment le monde du sport a réagi

La directrice exécutive de la NBPA, Michele Roberts, et le commissaire de la NBA, Adam Silver, ont publié la déclaration conjointe suivante en réaction à la nouvelle.

La déclaration disait: «Le meurtre de George Floyd a été un point d’éclair sur la façon dont nous considérons la race et la justice dans notre pays, et nous sommes heureux que justice semble avoir été rendue.

« Mais nous reconnaissons également qu’il y a beaucoup de travail à faire et la National Basketball Association et la National Basketball Players Association, ainsi que notre nouvelle Coalition pour la justice sociale, redoubleront d’efforts pour plaider en faveur d’un changement significatif dans les domaines de la justice pénale. et la police. «

L’équipe de la NBA, Milwaukee Bucks, qui a boycotté un match de barrage de la NBA en août dernier, a ajouté sa voix et s’est félicitée de la nouvelle, estimant que justice avait été rendue.

« L’organisation Bucks est encouragée par le fait que justice ait été rendue par le verdict de Derek Chauvin dans le meurtre horrible de George Floyd », indique le communiqué.

«Bien que cette décision rende compte à ce policier de son crime odieux, nous devons continuer à nous attaquer à l’usage excessif de la force et à l’escalade immédiate des policiers lorsqu’ils interagissent avec des personnes de couleur.

Pendant ce temps, Aston Villa et le défenseur anglais Tyrone Mings ont tweeté: « #GeorgeFloydTrial History & Justice. »

Ja Morant de Memphis Grizzlies a écrit «justice» sur son compte Twitter, tout comme son compatriote Kevin Love, tandis que le meneur des Atlanta Hawks, Trae Young, a tweeté en lettres majuscules, «beaucoup plus de travail à faire».

Ailleurs, le centre des Timberwolves du Minnesota, Karl-Anthony Towns, a déclaré sur Twitter: « Justice et responsabilité! Des choses que je n’aurais jamais cru voir. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais c’est un début formidable pour la réforme dont ce pays a BESOIN! »