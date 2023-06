Assange va faire appel en dernier ressort

Le Royaume-Uni veut que l’éditeur de Wikileaks soit extradé vers les États-Unis

Julian Assange fera un nouvel appel devant la Haute Cour du Royaume-Uni, a déclaré jeudi sa femme Stella, après qu’il est apparu qu’un autre juge avait rejeté sa précédente requête et ouvert la voie à la remise du fondateur de WikiLeaks aux États-Unis.

« Mardi la semaine prochaine, mon mari Julian Assange fera une nouvelle demande d’appel devant la Haute Cour », Stella Assange tweeté. « L’affaire fera ensuite l’objet d’une audience publique devant deux nouveaux juges de la Haute Cour et nous restons optimistes sur le fait que nous l’emporterons et que Julian ne sera pas extradé vers les États-Unis où il fait face à des accusations qui pourraient l’amener à passer le reste de sa vie dans une prison à sécurité maximale pour avoir publié des informations véridiques révélant des crimes de guerre commis par le gouvernement américain.

Le précédent appel d’Assange contre l’ordonnance d’extradition de juin 2020 a été rejeté plus tôt cette semaine. Le 6 juin, le juge Jonathan Swift de la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles a rejeté les huit motifs de sa requête, donnant à l’éditeur de WikiLeaks un délai de cinq jours pour présenter son dossier à un panel de deux juges.

Reporters sans frontières (RSF) a condamné jeudi la décision, la qualifiant de « absurde » qu’un juge unique pourrait « avoir un impact permanent sur le climat du journalisme dans le monde ».

« Le poids historique de ce qui se passe ensuite ne peut être surestimé ; il est temps de mettre un terme à ce ciblage incessant d’Assange et d’agir à la place pour protéger le journalisme et la liberté de la presse », a déclaré Rebecca Vincent de RSF, appelant le président américain Joe Biden à abandonner les charges retenues contre Assange et « Autoriser sa libération sans plus tarder.

En savoir plus Julian Assange fait une « proposition royale » à Charles III

Le gouvernement américain a accusé Assange, en vertu de la loi sur l’espionnage, de complot en vue de pirater des ordinateurs du Pentagone, en lien avec la publication en 2010 de journaux de guerre en Irak et en Afghanistan. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 175 ans derrière les barreaux.

Assange a soutenu que les documents lui avaient été fournis par un lanceur d’alerte et que leur publication par WikiLeaks était un journalisme protégé par le premier amendement de la Constitution américaine.

L’acte d’accusation a été descellé après l’arrestation d’Assange en avril 2019, après que l’Équateur a révoqué son asile. Il a cherché refuge dans ce pays d’Amérique latine en 2012, affirmant – avec précision, comme il s’est avéré – que les États-Unis tentaient de l’arrêter sous un faux prétexte. En raison du refus britannique de lui accorder un passage sûr, il a passé près de sept ans coincé dans l’ambassade de l’Équateur à Londres. Depuis quatre ans, il est détenu à la prison à sécurité maximale de Belmarsh, dans l’attente d’une procédure d’extradition.

Selon RSF, l’appel de la semaine prochaine sera la dernière occasion pour Assange de lutter contre l’extradition au Royaume-Uni, à moins qu’il ne porte son cas devant la Cour européenne des droits de l’homme.