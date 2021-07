Les mêmes inquiétudes concernant la santé mentale d’Assange qui ont conduit la Haute Cour de Londres à bloquer son extradition vers les États-Unis en janvier sont toujours d’actualité, peut-être encore plus, aujourd’hui, le Dr William Hogan, spécialiste en médecine interne et professeur d’informatique biomédicale à le Collège de médecine de l’Université de Floride, a déclaré.

Hogan faisait partie des plus de 200 experts médicaux qui ont signé une lettre ouverte publiée le mois dernier dans la revue médicale respectée The Lancet, qui exigeait la fin de la « torture et négligence médicale » auquel est confronté le journaliste australien alors qu’il croupit dans la prison à sécurité maximale de Belmarsh à Londres.

S’adressant à RT, le médecin et universitaire américain a cité des témoignages d’experts suggérant qu’Assange souffre de « des signes graves de maladie mentale et de stress mental », y compris les hallucinations auditives qui sont « persécuteur » dans la nature. Obtenir la libération d’Assange serait la première étape pour tenter de réparer les dommages psychologiques considérables, a expliqué Hogan. Tout en soulignant qu’il n’était pas psychologue, le médecin a déclaré qu’Assange aurait besoin de « traitement intensif » et que certains aspects du traumatisme seraient probablement « permanent. »

Le problème est potentiellement mortel, a affirmé Hogan, soulignant le taux de suicide élevé de Belmarsh et notant qu’un détenu s’était récemment suicidé après seulement deux jours de prison. Assange a enduré environ huit mois sans visiteurs en raison des restrictions de Covid et n’a pu voir sa fiancée que récemment.

Avec chaque jour qui passe, sans résolution dans l’arbitraire en cours de la procédure judiciaire… plus cela dure, plus il est probable [that Assange could commit suicide]

Hogan a condamné les autorités britanniques pour avoir traité l’Australien « comme un terroriste » et a souligné le fait qu’Assange reste en prison même s’il n’a pas été reconnu coupable d’un crime au Royaume-Uni.

Le médecin a prédit que, si Assange était finalement libéré, Washington serait « assez vindicatif et arbitraire » d’accumuler de nouvelles accusations pour tenter de relancer le processus d’extradition. Bien que son extradition ait été bloquée, les États-Unis ont été autorisés à contester la décision de justice britannique.

Le co-fondateur de WikiLeaks a déjà passé plus de deux ans derrière les barreaux de Belmarsh. Le ministère américain de la Justice a inculpé le journaliste australien en vertu de la loi sur l’espionnage, l’accusant d’avoir divulgué en 2010 des informations classifiées détaillant des crimes de guerre présumés commis par l’armée américaine au Moyen-Orient. S’il est reconnu coupable, Assange pourrait passer le reste de sa vie en prison.

