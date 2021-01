Des scènes jubilatoires ont salué la décision de la juge Vanessa Baraitser de ne pas extrader le fondateur de WikiLeaks Julian Assange vers les États-Unis pour faire face à des accusations d’espionnage au palais de justice de Londres Old Bailey.

Assange, 49 ans, est accusé de 18 chefs d’accusation de complot en vue de pirater des ordinateurs du gouvernement américain et de publication de registres militaires confidentiels, y compris une vidéo d’une attaque d’hélicoptère Apache en 2007 à Bagdad dans laquelle une douzaine de personnes, dont deux journalistes de Reuters, ont été tuées.

Dans sa décision, Baraitser a déclaré que les droits à la liberté d’expression ne «Discrétion sans entrave de M. Assange pour décider de ce qu’il va publier».

Selon l’équipe juridique d’Assange, il pourrait faire face à des décennies derrière les barreaux s’il est reconnu coupable de ces accusations, qui incluent également la divulgation de câbles diplomatiques secrets américains. Les accusations sont passibles d’une peine maximale théorique de 175 ans de prison, bien que les procureurs affirment qu’il ne risquerait pas plus de 63 mois de prison.

En rendant son jugement, Baraitser a déclaré que l’impact de l’extradition d’Assange vers les États-Unis sur sa famille, sa partenaire Stella Morris et leurs deux fils Gabriel et Max, serait « malheureusement rien d’extraordinaire. »

Tout au long de son procès, l’équipe de défense d’Assange a affirmé que la décision d’extrader et de poursuivre leur client était politiquement motivée, « pendant une période unique de l’histoire américaine sous l’administration Trump. »

Baraitser a trouvé des preuves insuffisantes que les accusations avaient été mises sous pression par l’administration Trump.

Le juge a déclaré que les infractions alléguées allaient au-delà «Encourager un journaliste», et a plutôt constitué une conspiration pour déchiffrer des mots de passe sécurisés.

Elle a rejeté l’argument de la défense selon lequel l’affaire devrait être régie par le traité d’extradition, mais a plutôt évoqué la loi sur l’extradition de 2003 comme le document présidentiel sur lequel sa décision était fondée. La loi a supprimé l’interdiction d’extradition pour des délits politiques.

Baraitser a souligné le fait qu’Assange a maintenu des communications avec Chelsea Manning pendant des mois et l’a cité comme lui disant « Les yeux curieux ne s’assèchent jamais, » quand elle lui a dit qu’elle n’avait plus d’informations confidentielles à lui donner. Elle a ensuite téléchargé des centaines de milliers de câbles du département d’État qu’Assange a ensuite publiés non expurgés, selon le juge.

Le juge Baraitser a également cité de nombreux arguments ajoutés à l’acte d’accusation de remplacement qui a été émis après la date limite par les procureurs américains auxquels l’équipe de défense d’Assange n’a pas été autorisée à répondre ou à poser des questions, tout en répétant les allégations de l’accusation selon lesquelles les fuites avaient mis des vies en danger, affirme qui ont été réfutées dans un procès séparé de Manning.

La décision finale sur l’extradition incombe désormais au ministre de l’Intérieur Priti Patel.

La décision de lundi devrait faire l’objet d’un appel devant la Haute Cour de Londres, avec la possibilité qu’elle puisse être portée jusqu’à la Cour suprême du Royaume-Uni, retardant la saga juridique qui a commencé avec l’arrestation d’Assange devant l’ambassade de l’Équateur à Londres le 11 avril 2019.

Assange s’est enfui à l’ambassade en 2012 lorsque les procureurs suédois ont demandé son extradition pour des crimes sexuels présumés. Il passera finalement sept ans en exil à l’ambassade avant d’être remis à la police britannique.

Tout au long de son procès, sa famille, son équipe juridique et ses partisans ont déclaré que la détention d’Assange à la prison de Belmarsh équivalait à de la torture, citant la détérioration de sa santé physique et mentale, exacerbée par une épidémie de Covid-19 dans l’établissement de haute sécurité du sud-est de Londres.

