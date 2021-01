Assam Youth transforme les vieux téléviseurs en abris pour les chiens errants afin de les garder au chaud en hiver

Les téléviseurs couleur fourniront aux chiens des rues du district de Sibsagar, dans le Haut-Assam, la chaleur dont ils ont tant besoin pendant les hivers rigoureux de janvier. La question ici est de savoir comment les téléviseurs fournissent de la chaleur aux chiens errants. Eh bien, la ville de Sibsagar envisage de déployer ces ensembles, qui sont maintenant des déchets électroniques, comme abri pour les animaux errants.

Abhijit Duwara a pris sur lui de fournir un abri aux animaux pendant le froid et utilise de vieux téléviseurs pour cela.

« De nos jours, les gens n’utilisent plus de téléviseurs. Les écrans LCD les ont réduits à des jonques électroniques. En raison de leur encombrement, ils ne sont pas faciles à stocker dans des entrepôts. J’en ai quelques-uns pour les transformer en abris pour les chiens des rues. Pour les faire remarquer, je les ai peints en jaune et vert. Le jaune aide à identifier la boîte tandis que le vert se mêle à la nature. Pour que les chiens des rues les adoptent comme abri, j’ai gardé des morceaux de tissu chez mon chien. J’ai nommé ces chenils de télévision comme «Bator Ghor» ou maison de rue », dit Abhijit Duwara.

Abhijit est un étudiant et s’est associé à un médecin vétérinaire pour créer des refuges pour chiens. Il utilise même son argent de poche pour nourrir les chiens des rues du refuge de télévision les mercredis et samedis, tandis que le vétérinaire s’occupe des infections de la peau et des vers chez ces chiens. Les boîtes sont équipées de bols à eau protégés des feuilles et conçus pour se remplir d’eau de pluie.

«Bator Ghor est arrivé par hasard. C’est le jour de mon anniversaire que mon frère m’a offert un chiot. Avec la petite créature qui traînait, j’ai réalisé le sort des chiens des rues pendant les froides nuits d’hiver. Le lendemain matin, j’ai sorti un téléviseur couleur de mon garage et j’ai commencé à travailler dessus « , raconte Abhishek. Il a fabriqué six Bator Ghor et les a placés dans différents quartiers de la ville, dont un près de chez lui. des amis qui avaient de si vieux téléviseurs l’ont appelé pour lui demander de l’aide.

Abhijit travaille actuellement sur 12 refuges pour chiens.

Esprit curieux, Abijit a déjà fabriqué le CSB (Cellular Switching Board) recyclé. Le CSB permet à l’opérateur de régler les commutateurs en donnant un appel manqué depuis le mobile. Il existe différents codes d’activation et de désactivation et comme ce n’est pas basé sur une application, ce qui permet aux personnes âgées de l’utiliser confortablement. Il avait également mis au point «We Safe», un dispositif de sécurité pour les femmes qui fonctionne comme une torche. We Safe est équipé de boutons pour la lumière laser, le bip, les chocs de 220 volts et un cutter que les femmes peuvent utiliser en cas de détresse. Son «Life Drops» est un appareil simple qui permet d’arroser les plantes des rues deux fois par jour. Il utilise la récupération de l’eau de pluie avec une opération manuelle pour arroser les plantes.

«Pendant la pandémie, j’ai fabriqué le V Fighter. Il dispose de quatre machines, une qui désinfecte à l’air chaud et une autre un désinfectant pour tout le corps. Une machine qui donne le balayage thermique si vous vous tenez devant elle et la dernière le cycle en V. C’est un cycle qui désinfecte pendant que vous le roulez. Il a de longs tuyaux qui aident à désinfecter l’intérieur des pièces pendant que le vélo est garé à l’extérieur. Il est prévu un petit ventilateur et un système de son pour l’opérateur, des phares avant et arrière qui permettent de le faire fonctionner la nuit. Cependant, je suis maintenant occupé à fabriquer des lampes LED et un incubateur pour les couvoirs et les fermes avicoles », explique Abhijit.