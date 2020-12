Les animaux errants sont souvent livrés à eux-mêmes, en particulier dans des conditions météorologiques difficiles, ce qui rend souvent très difficile leur survie. En tant que tels, les bons samaritains et les amoureux des animaux tentent de combler le fossé par leur gentillesse souvent en faisant tout ce qui est en leur pouvoir pour aider ces animaux. Un jeune Assam, de la même manière, a suscité beaucoup de chaleur et d’éloges en ligne après avoir construit de manière innovante des chenils pour les chiens des rues.

Abhijit Dowarah de Sivasagar dans l’Assam a utilisé ses talents d’innovation et a construit de jolis chenils pour les chiens des rues à partir de téléviseurs abandonnés.

le New Indian Express a rapporté que Dowarah a réprimandé le manque de nourriture et d’abri pour les animaux de la rue et a dit qu’il voulait faire quelque chose de son côté pour atténuer certaines de leurs difficultés.

Dowarah, qui a partagé les images sur son compte Instagram, a écrit: «J’ai remarqué les chiens des rues depuis plusieurs jours. Ils souffrent beaucoup quand il pleut, ils n’ont pas d’endroit spécifique pour dormir. De plus, certains d’entre eux sont tués en courant. Un jour, je me suis dit que si je construis des petites maisons pour ces chiens des rues, ce sera un grand soulagement. «

Dowarah a expliqué comment il a eu l’idée de construire les chenils pour les chiens. Il s’est rendu compte que les vieux téléviseurs sont généralement jetés et ne sont d’aucune utilité une fois que la famille finit par acheter des téléviseurs LCD. Il a décidé de rechercher d’autres téléviseurs de ce type et de les utiliser pour son idée. Il a ensuite enlevé les autres pièces et a juste gardé le cadre pour construire les chenils. Il a nommé les chenils comme « BAATOR GHOR », ce qui signifie maison de rue pour les chiens.

Dowarah serait connu comme un « innovateur » dans sa région et aurait souvent mis au point des moyens aussi ingénieux de transformer les déchets en art ou en objets significatifs.

Expliquant comment il a créé ces chenils, Dowarah a déclaré qu’il avait peint les boîtes en vert ou en jaune de l’extérieur pour les rendre attrayantes pour les chiens afin qu’ils viennent se reposer à l’intérieur. Il a posé un chiffon à l’intérieur du sol du chenil pour que les animaux restent à l’aise.

Dowarah a déclaré qu’il avait installé les chenils dans plusieurs rues de sa ville. « Je ferai de mon mieux pour collecter plus de cadres de télévision et construire de telles maisons. Sinon, je collecterai des boîtes en bois et les placerai dans les rues. »

L’amoureux des animaux de compagnie a maintenant lancé une campagne pour prendre son initiative au loin en demandant aux gens partout sur les réseaux sociaux de poursuivre cet acte noble. « Je ne pourrai pas terminer ma mission seul. Si vous aimez mon travail, je vous demande à tous de construire un tel #BAATOR GHOR, # écrivez votre nom et placez-le dans la rue. N’oubliez pas non plus de télécharger des photos avec les chiens « , a déclaré Dowarah sur Instagram.