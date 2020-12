Les articles ménagers jetés peuvent-ils être utilisés pour construire des abris pour animaux? Abhijit Dowarah de l’Assam a transformé cela en réalité en créant des chenils de fortune pour les chiens errants à partir de téléviseurs mis au rebut.

Dowarah, qui avait ouvert un petit magasin après avoir obtenu son diplôme du Bir Lachit Bor Phukan College à Sivasagar, dans l’est de l’Assam, a jusqu’à présent installé cinq téléviseurs inutilisés sur le bord de la route de sa localité à Phukan Nagar pour abriter les chiens des rues.

«Cela a été fait car je voulais m’assurer que les chiens errants ne souffrent pas du froid, de la pluie ou de tout temps hostile. Jusqu’à présent, j’ai installé cinq de ces chenils et j’en ai préparé douze autres», Dowarah, un habitant de Sivasagar , À 370 km au nord-est de la ville principale d’Assam, Guwahati, a déclaré.

« Bien que ma famille soit très pauvre, je ne prends aucune aide financière de qui que ce soit ou du gouvernement. Je le fais à mes propres frais car j’aime les animaux », a déclaré le jeune homme.

Bien que le jeune de 32 ans n’ait aucune formation professionnelle sur la science, il a développé des outils de pulvérisation de fortune avec du bambou et des articles ménagers. Les habitants connaissent Dowarah comme un «innovateur» qui transforme des déchets en articles utilitaires.

Auparavant, il a façonné un certain type de torche pour la sécurité des femmes et un « gadget » pour la désinfection des mains pendant la pandémie. « Au cours des cinq dernières années, j’ai créé une cinquantaine d’articles utilitaires à partir de déchets et de déchets. Donc, les gens ne jetez pas le matériel ancien et inutilisé mais donnez-le-moi », a déclaré Dowarah, ajoutant qu’il avait soumis des articles sur ses créations à l’IIT de Guwahati.

«J’ai remarqué que les chiens des rues souffraient de conditions météorologiques et de conditions météorologiques variables. Après avoir récupéré des téléviseurs inutilisés, j’ai retiré les pièces et accessoires indésirables des téléviseurs. Avec le cadre restant, j’ai conçu des maisons adaptées pour les chiens des rues. rester et les intituler comme « BAATOR GHOR » (maison de rue), « a dit Dowarah.

« Mais alors, si je mettais ces » BAATOR GHOR « sur le bord de la route, les gens les comprendraient à tort comme des déchets. J’ai donc eu l’idée de peindre ces boîtes. J’ai utilisé deux couleurs – jaune (pour le rendre visible de une longue distance) et verte (pour lui donner une nuance de nature).

Pour le confort des chiens, des sacs étaient posés sur le sol de chaque chenil et des chiffons de coton y étaient étalés. « Je me suis aventuré plusieurs nuits pour voir comment les chiens vivent et ont utilisé le » BAATOR GHOR « . J’ai observé pendant quelques jours et l’expérience s’est avérée être un succès. J’étais plus qu’heureux », a déclaré Dowarah.

Abhijit Dowarah d’Assam a construit des abris de fortune pour les chiens des rues en utilisant de vieux téléviseurs pour les aider à lutter contre le froid hivernal. Dowarah a ce désir de garder les chiens laissés dans la rue en toute sécurité lorsqu’il a reçu un chiot le jour de son anniversaire il y a 5 ans. Certaines personnes partageant les mêmes idées l’ont également rejoint pic.twitter.com/I368Cz4i6m – Nandan Pratim Sharma Bordoloi 🇮🇳 (@NANDANPRATIM) 13 décembre 2020

Dowarah s’est également assuré de placer de petits récipients d’eau fonctionnant selon le principe de la récupération de l’eau à l’intérieur des «maisons». Ceux-ci ont été ajoutés d’une manière particulière afin d’éviter que les feuilles des arbres et la saleté ne tombent dedans, fournissant ainsi aux chiens de l’eau propre à boire.

Dans son message sur les réseaux sociaux, Dowarah a déclaré: « Je vous demande à tous de construire un tel BAATOR GHOR, d’écrire votre nom et de le placer à un endroit approprié le long des rues. N’oubliez pas non plus de télécharger des photos avec les chiens. Votre grand étape peut influencer beaucoup. «

Le magistrat du district supplémentaire de Sivasagar, Al Azhar Ali, appréciant les créations de Dowarah, a déclaré qu’il s’agissait d’une merveilleuse initiative, tout le monde doit lui apporter son soutien et coopérer avec lui.