Assam nouveau-né pesant 5,2 kg établit le record du bébé le plus lourd né dans l’État

Un bébé né dans l’Assam pesant 5,2 kilogrammes serait le poids de bébé le plus lourd à la naissance pour un nouveau-né dans l’État. La mère de 27 ans, Jaya Das, de la région de Kanakpur, dans la ville de Silchar, dans le district de Cachar, a été admise à l’hôpital civil Satindra Mohan Dev le 15 juin, mais son accouchement était prévu le 29 mai, rapporte HT.

Le Dr Hanif Md. Afsar Alam Laskar a déclaré au média que le poids moyen des nouveau-nés dans l’État est de 2,5 kilogrammes et qu’il y a eu des cas de nouveau-nés pesant 4 kilogrammes. Mais, 5,2 kilogrammes ont établi un nouveau record qui a été confirmé par les hauts responsables du Dr Laskar. En raison de l’accouchement tardif, une équipe de médecins seniors, dont le Dr Hanif, a pratiqué la césarienne mardi après-midi. Il a été assisté par l’infirmière Roselyn, Manjarul et l’anesthésiste Dr Rajat Deb pendant la procédure.

Selon les rapports, il s’agit du deuxième enfant de Jaya et de son mari Badal Das, dont le premier-né pesait près de 3,8 kilogrammes à la naissance. Le père a mentionné qu’il craignait d’emmener sa femme à l’hôpital pour l’accouchement cette fois en raison des risques de COVID-19. Bien qu’hésitant au début, il a finalement emmené sa femme dans un hôpital public et a remercié les médecins d’avoir sauvé la mère et leur enfant.

Le Dr Laskar a déclaré que la famille avait retardé le processus de livraison en raison de la propagation du COVID-19. Même s’il s’agissait d’un accouchement tardif, ils ne s’attendaient pas à ce que le bébé pèse 5,2 kg. Il a expliqué que la plupart des bébés arrivent entre la 38e et la 42e semaine de grossesse, mais lorsque cela ne se produit pas à la 42e semaine, cela est considéré comme un accouchement retardé ou post-terme.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici