Assam Mechanic modifie Maruti d’occasion en Lamborghini, veut construire une Ferrari ensuite

Une transformation de voiture vraiment remarquable a été signalée à Assam, où un mécanicien a converti sa Maruti en une voiture de sport qui ressemble à un modèle de voiture de luxe italienne Lamborghini. Nurul Haque, 31 ans, de la région de Bhanga du district de Karimganj dans l’Assam, a dépensé plus de 6,2 lakh roupies pour le processus de modification qui a duré plus de huit mois.

Nurul, un fan inconditionnel de la franchise Fast & Furious, a toujours été passionné par la conduite de voitures de sport comme Ferrari et Lamborghini et possède un garage. Par conséquent, lorsque la première vague de corona a frappé le pays, comme beaucoup d’autres, il a été contraint de cesser de travailler. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de construire sa propre réplique de Lamborghini en utilisant un vieux moteur Maruti Swift, a rapporté HT Auto.

Après avoir acheté une Maruti Swift d’occasion, il a retiré l’ensemble de sa carrosserie et a commencé à construire des parties d’un modèle Lamborghini à l’aide de vidéos YouTube. Il affirme qu’il ne s’attendait pas à ce que le processus soit une affaire coûteuse et a même acheté des matières premières pour le processus. Le coût total du relooking, y compris le coût du moteur pour les modifications ajoutées, s’est avéré être d’environ Rs 6,20, 000.

Nurul est devenu une célébrité locale après avoir partagé les photos de sa voiture sur les réseaux sociaux et a même été invité par une institution locale pour l’inauguration de sa Lamborghini. Il a déclaré au média qu’il était sûr que ce type de modification était même légal en Inde ou s’il serait autorisé à le faire faire un tour. Dans ces espoirs, il a demandé à l’administration locale de le laisser conduire à travers l’État, mais on lui a dit que seul le gouvernement pouvait accorder cette autorisation. Il espère que la police n’arrêtera pas ou ne saisira pas sa voiture. En l’emmenant sur la route, il veut tester son bon fonctionnement et veut construire une réplique Ferrari à l’avenir.

Maintenant, il cherche même à le vendre à un passionné de sport qui partage le même amour que lui pour les véhicules de sport et comprend la valeur de ce modèle.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici