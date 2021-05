Assam Man prétend être le magistrat du district pour assister à la fête d’anniversaire de sa petite amie à Lockdown

Jusqu’où irais-tu par amour? Pour un homme d’Assam, la réponse peut aller jusqu’à la tromperie. La police de l’Assam a arrêté mercredi un homme se faisant passer pour le magistrat de Titabar de Jorhat dans l’Assam. L’arrestation a eu lieu le 19 mai, rapporte The Sentinel Assam. La personne arrêtée a été identifiée comme étant Biswajyoti Dutta alias Madhurjya Bora de Kanhargaon Na-Ali Dhekiajuli de Titabar dans le district de Jorhat. Biswajyoti Dutta a été appréhendé par la police pour se faire passer pour un magistrat exécutif. Une source policière a déclaré à North East News que Dutta avait été retrouvé en train de voyager dans une voiture portant une plaque signalétique mentionnant qu’il s’agissait d’un magistrat exécutif.

Dutta avait collé une impression devant une voiture qu’il avait louée pour assister à la fête d’anniversaire de sa petite amie à Dhekiajuli, dans l’Assam, qui disait «Magistrat de district». était au travail.

«Je l’ai emmené à une fête d’anniversaire et il m’a dit qu’il y resterait. On m’a demandé de rentrer, mais il m’a rappelé et je l’ai emmené dans de nombreuses régions. Mes dépenses pétrolières globales étaient d’environ Rs. 5000 », le conducteur a déclaré au Nagaland Post.

Biswajit Dutta, l’accusé, a été arrêté par la police de Chinamara après avoir prétendu être le magistrat de Titabar au poste de police de Chinamara. Sa tromperie a été prise lorsqu’il aurait tenté de critiquer les policiers en service à l’avant-poste. Une source a également déclaré au Nagaland Post que lors de sa conversation avec le responsable de l’avant-poste, la police avait réalisé que Dutta était un imposteur.

« Il visite les commissariats de police et prend des photos de lui et essaie d’établir des liens avec la police afin qu’il puisse plus tard faire chanter les commerçants qui violent les protocoles de verrouillage et leur prendre de l’argent », a déclaré un responsable du poste de police de Chinamara aux médias. .

Ce n’est pas non plus la première fois que Dutta fait quelque chose de similaire: Dutta a une histoire de perpétration d’actes de cette nature. Auparavant, il avait prétendu être un avocat pour mineurs et un membre du service de protection de l’enfance du district. Lors du premier lock-out en 2020, il a prétendu être médecin et a même vendu des articles de tabac, rapporte Le Sentinel Assam. Ils auraient également tenté de duper les villageois de Pulibar dans le district de Jorhat et de leur soutirer de l’argent au nom du dépistage et du traitement des patients COVID-19.

L’Inde a du mal à lutter contre la deuxième vague croissante de coronavirus, et de nombreux États ont annoncé des restrictions et un verrouillage stricts pour faire face à la situation et adhérer aux normes covid-19. La distanciation sociale et le port de masques sont devenus une nécessité de l’heure et la police de différents États est pleinement attentive à ce que les gens évitent les rassemblements et les déplacements inutiles tout en suivant les directives émises. Les États qui ont annoncé le verrouillage et l’interdiction de voyager à l’intérieur des États ont demandé aux citoyens d’obtenir des laissez-passer électroniques en cas de trajet d’urgence. Et inévitablement, les flics ont été bombardés de demandes inhabituelles de pass électroniques, les faisant se gratter la tête.

