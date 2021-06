Assam Man commande une petite voiture sur Amazon et reçoit un biscuit Parle-G à la place

Un homme du nom de Vikram Buragohain avait une surprise lundi, quand, au lieu de la petite voiture et de la télécommande qu’il avait commandées, il a reçu un paquet de Parle G d’Amazon India. Cependant, au lieu de s’énerver à cause de cela, il a partagé une photo sur son compte Facebook avec la légende « Quand vous obtenez Parle G au lieu de ce que vous avez commandé… hahahaha, ab to chai banana padega ! (Maintenant, je dois aller faire du thé)!”

De nos jours, en période de pandémie, de nombreuses personnes commandent des produits alimentaires et même leurs courses en ligne. C’est un moyen facile de faire livrer tous les articles essentiels à votre porte sans avoir à vous aventurer et à risquer d’être infecté par le coronavirus.

Comme des millions d’autres personnes à l’époque de cette pandémie, Vikram avait également commandé sur le site de commerce électronique Amazon pour obtenir ce dont il avait besoin. Cependant, il s’est retrouvé avec un paquet de biscuits Parle-G. Mais contrairement à ce qu’aucun autre client à sa place ne réagirait, il a pris la confusion avec une pincée d’humour, préférant en rire plutôt que de crier.

Beaucoup de gens ont réagi de manière amusante à cette divulgation, certains plaisantant en disant que Vikram devrait se considérer chanceux de ne pas avoir reçu de brique. D’autres l’ont félicité d’avoir obtenu son «collation du soir» à l’heure.

Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Bien que la gaffe d’Amazon soit sans aucun doute embarrassante, il est certainement rafraîchissant de voir quelqu’un le prendre avec une pincée de sel au lieu d’en faire une grosse affaire.

