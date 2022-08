Assam Girl s’injecte le sang séropositif de son amant pour prouver son amour

Des sonnets de Shakespeare à l’amour brassant dans une cantine universitaire, l’amour ne connaît pas de frontières. Certains ont peut-être pleuré d’amour, se sont sacrifiés dans ou pour l’amour, mais cet incident est assez bizarre. Dans le district de Sualkuchi en Assam, une fille mineure a prouvé son amour pour son petit ami d’une manière inhabituelle. L’adolescente de 15 ans s’est injectée du sang prélevé sur son petit ami, qui avait le VIH, à l’aide d’une seringue. Apparemment, le mineur a rencontré le garçon sur Facebook. Selon certaines informations, la fille s’est enfuie avec le garçon à quelques reprises, mais a été ramenée par ses parents. Cet incident a amusé Internet.

Les utilisateurs de Twitter réagissent à l’étrange incident alors que la nouvelle fait le tour d’Internet. Un utilisateur a partagé la nouvelle sur son espace Twitter avec la légende « Quoi ? »

Alors que quelqu’un a commenté et écrit: “À cet âge, ils ont une foi énorme en l’amour, la fille ressemble à une préadolescente, où sont ses parents?” Un autre utilisateur a réagi : “La théorie de la survie du plus apte de Darwin a été réfutée avec succès.” Quelqu’un a également mentionné le dialogue populaire de Mughal-e-Azam et a écrit : « Pyaar kiya to darna kya… HIV se darna kya.

à cet âge, ils ont une foi immense en l’amour la fille ressemble à une pré-ado où sont ses parents ? — Zaara 🇮🇳 (@XaraTheGreatCat) 7 août 2022

La théorie de Darwin sur la survie du plus apte a été réfutée avec succès. – Shms (@ShmesSufyan) 7 août 2022

Pyar ek bimari hai 😭 pr itni buri bimari !!!😳 — Akr (@ Akr__025) 7 août 2022

Pyaar kiya à darna kya… VIH se darna kya – Aamir Khan (@AAMIRKHAN313) 7 août 2022

Les cyberinternautes ont eu du mal à digérer l’incident bizarre alors que quelqu’un écrivait: “Qu’est-ce que le bip, Ye sab chal kya raha hai duniya mein (Ce qui se passe sur la terre).” Une autre personne a écrit : « Peu de choses sont incompréhensibles. Quelqu’un a également écrit: “L’amour est aveugle porté à un niveau extrême.”

Qu’est-ce que le bip

Ye sab chal kya raha hai duniya mein — 2 Land Trump (@ansaritalaha007) 7 août 2022

Shiddat Vala je pense 🙄 — Harsh Vardhan 🇮🇳 (@realhv) 8 août 2022

Peu de choses sont incompréhensibles. — Syed Rafi – నేను తెలుగు ‘వాడి’ని. (@syedrafi) 7 août 2022

L’amour est aveugle porté à un niveau extrême. 🤐 pic.twitter.com/XrMWojRDAh – Moin S (@Moin30Moin) 7 août 2022

Beaucoup ont également partagé le mème viral d’un garçon disant “Turu Lab” déclarant “Yha to banta hai yai”, avec un emoji riant.

Entre-temps, dès que les parents de la fille mineure ont eu connaissance de la démarche entreprise par elle, ils ont engagé la voie judiciaire contre le garçon. La police a arrêté le jeune, alors que la jeune fille est sous observation médicale.

