Assam Folk Singer chante pour les patients de Covid-19 par téléphone pour améliorer leur santé mentale

À un moment où l’Inde est secouée par une deuxième vague de covid mortelle, des personnes de différents horizons tentent d’améliorer quelque peu la situation des patients atteints de covid-19. Alors que les gens ont ouvert des services de livraison de nourriture pour servir les personnes touchées par la covid et que les travailleurs de première ligne se battent contre la vague, un chanteur de l’Assam gagne les cœurs en chantant des chansons aux gens au téléphone dans le but de les faire se sentir mieux.

Le chanteur folk basé à Silchar, Bikramjit Baulia, s’est inspiré du chanteur bengali Lopamudra Mitra au début de sa campagne et s’est rendu sur les réseaux sociaux il y a six jours pour annoncer son initiative. Bien que beaucoup l’aient instantanément appelé pour son «coup de publicité», Bikramjit dit qu’il aime élever l’humeur des gens en chantant.

Bikramjit, 33 ans, originaire de la région de Malugram, aime remplacer son nom de famille d’origine «Kar» par «Baulia» pour son amour pour les Bauls (chanteurs folkloriques bengalis), selon les rapports. Passionné de chant, Bikramjit gagne cependant son pain et son beurre en travaillant dans la pharmacie de son père.

S’adressant à The Hindu, il a déclaré: «Depuis, j’ai chanté une variété de chansons à environ 250 personnes qui se remettent d’une infection au COVID-19. J’ai également dû m’éloigner d’un éventail de chansons folkloriques bengali pour chanter quelques chansons en hindi pour des jeunes infectés de l’Assam et des gens du Chhattisgarh, de Delhi, de Pune et d’ailleurs en Inde. «

Bikramjit a également reçu des appels de divers chanteurs bengalis, qui ont apprécié son initiative qui aiderait tant de personnes aux prises avec leur santé mentale.

Le chanteur a déclaré que l’année dernière, il avait été testé positif au covid et qu’il lui était assez difficile de se battre. Bikramjit a également lutté contre un état d’esprit dépressif et a déclaré: «La musique est ma passion et je gagne en positivité grâce à la musique. Avec cette campagne, j’ai la chance de me connecter avec les gens et d’écouter leurs histoires. Cela me rend plus positif et optimiste », rapporte Hindusthan Times.

Bikramjit a partagé l’une de ses premières expériences lorsqu’il avait également auditionné pour l’émission de télé-réalité de chant, Saregamapa Bengali. Cependant, en raison de son accent folklorique, il n’a pas pu se classer parmi les 12 premiers. Cela n’a pas freiné son esprit et Bikramjit continue de chanter partout où il en a l’occasion.

«Je chante principalement des chansons folkloriques bengali, mais des gens d’autres langues me demandent également de chanter dans leur langue. La musique peut être une thérapie pour les personnes en détresse. Dans cette situation, nous devons être gentils les uns envers les autres. Je suis heureux que les gens répondent », a-t-il déclaré.

