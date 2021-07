Le ministre en chef de l’Assam, Himanta Biswa Sarma, a participé à quatre événements différents samedi et dimanche au cours desquels des drogues d’une valeur de 163 crores ont été brûlées dans le but d’envoyer un message de tolérance zéro contre les drogues illégales. Les événements ont eu lieu à Diphu, Golaghat, Barhampur et Hajoi dans le centre de l’Assam. Hindustan Times a cité Sarma disant : « Le commerce des drogues illicites est une épidémie et ceux qui y sont impliqués doivent être traités de manière stricte. Cela affecte les jeunes, détruit leurs familles et donne lieu à divers autres maux sociaux. »

PTI a rapporté qu’à Golaghat, 1,02 kg d’héroïne, 1 200 kg de ganja et 3 kg d’opium ont été brûlés dans un bûcher allumé par le ministre en chef. À Diphu, 11,88 kg de morphine, 2,89 kg de crystal meth, 3,47 kg d’héroïne et 102,91 kg de cannabis ont été détruits.

Alors que la campagne contre la drogue a été largement appréciée sur les réseaux sociaux, les utilisateurs de Twitter n’ont pas pu s’empêcher de marquer l’événement avec quelques mèmes.

Assam CM Himanta Biswa Sarma brûle des drogues d’une valeur de Rs 163 crore en public. pic.twitter.com/rSnPEkoz0m— ︎︎︎ ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ ︎ ︎︎︎︎ ︎ (@Shimographer) 18 juillet 2021

Selon PTI, Sarma avait déclaré samedi que la police disposait d’une « liberté opérationnelle » totale pour traiter avec les trafiquants et les trafiquants de drogue, et avait demandé « d’agir de manière décisive » pour éradiquer la menace de la drogue de la société. Lors de l’événement à Golaghat, il a déclaré : « Je veux transmettre ce message clair aux trafiquants de drogue qu’en tant que ministre en chef, j’ai donné toute liberté à la police de prendre les mesures les plus sévères autorisées par la loi contre ce crime. »

