Assam Boy dépense plus de 23 000 dollars pour rencontrer Virat Kohli et se fait cliquer avec lui

Pour Rahul Rai de Shantipur de Guwahati, c’était une occasion divine de rencontrer l’homme dont il est un ardent fan depuis onze ans.

Le jeune partiellement malade s’est rendu à l’aéroport de Lokopirya Gopinath Bordoloi à Borjhar pour tenter sa chance et chercher une chance de rencontrer Virat Kohli après avoir atterri à Guwahati le 29 septembre pour le 2e match T20 à jouer contre l’Afrique du Sud.

“J’étais là à l’aéroport, je pouvais le voir sortir et s’approcher de la navette. La sécurité ne m’a pas permis de m’approcher de lui ou de le rencontrer une seule fois. Je savais que Kholi serait dans la ville pendant les quatre prochains jours et j’imaginais mes chances de le rencontrer au stade ACA Barsapara lors des séances d’entraînement. Ici aussi, la couverture de sécurité a été élaborée et m’a échappé une chance de rencontrer mon héros et de cliquer sur un selfie avec lui », a déclaré Rahul Rai.

Alors que les fenêtres des possibilités se refermaient sur Rai, les jeunes n’avaient d’autre choix que de réserver une chambre à l’hôtel où les deux équipes, dont Kohli, logeaient. Et il a fait exactement cela, a obtenu une chambre réservée pour 23 400 roupies pour la nuit.





« Je pense que j’ai eu de la chance d’avoir une chambre vacante. Le matin, je pouvais le voir dans la baie du petit-déjeuner. Je l’ai appelé plusieurs fois mais la sécurité était un obstacle ici aussi. Je ne voulais pas donner cette dernière chance et j’ai dit aux gens de l’hôtel que j’avais faim et que je ne me portais pas bien. Ils m’ont permis d’emménager dans la salle du petit déjeuner. La nourriture était mon moindre intérêt, j’ai appelé Kohli plusieurs fois ici aussi. À un moment donné, il m’a remarqué et m’a demandé de le rencontrer à l’extérieur de la salle du petit-déjeuner. J’ai présenté un collage encadré de la page de fans sur instagram que j’ai créée en son nom et que j’ai un lakh d’abonnés. Il a dit qu’il ne pouvait pas le rapporter et l’a dédicacé pour que je le garde comme un doux souvenir de cette rencontre. Nous avons cliqué sur un selfie », a exprimé un Rahul Rai ravi.

« Nous nous attendons à une salle comble. Sur environ 38 000 places, 21 200 étaient destinées au grand public et les billets ont été vendus en ligne en deux phases. Les billets ont été vendus en un rien de temps », a déclaré Devjit Lon Saikia, secrétaire de l’Association de cricket de l’Assam.

« 12 000 autres billets ont été mis à la disposition du public par l’intermédiaire des associations de quartier, et ceux-ci ont été vendus aux guichets. La capacité du stade ACA à Guwahati est de 39 500, mais 1 500 sont des “sièges tués” car la vue sur le terrain n’est pas disponible à partir de là », a ajouté Saikia.

Rahul Rai est aujourd’hui un jeune homme heureux comme a pu rencontrer son héros, l’homme que son père lui a présenté lors de la finale de la Coupe du monde 2011 Virat Kohli.

