Assad en Syrie pourrait récolter les fruits de l’accord de passage de l’aide

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Un convoi de 11 camions d’une agence des Nations Unies est entré mardi dans le nord de la Syrie depuis la Turquie, quelques heures seulement après que l’ONU et le gouvernement syrien ont conclu un accord pour autoriser temporairement deux nouveaux passages frontaliers dans l’enclave rebelle. Les responsables syriens à Damas ont déclaré que cette décision, prise sept jours après qu’un tremblement de terre de magnitude 7,8 a tué des milliers de personnes, montre leur engagement à soutenir les victimes des deux côtés de la ligne de front.

Cependant, les critiques disent que l’accord est une victoire politique pour le président syrien Bashar Assad, qui a devancé une décision de l’ONU d’ouvrir de nouveaux points de passage, donnant l’impression qu’il a finalement pris les décisions sur le territoire sous les forces de l’opposition.

L’ONU est normalement autorisée à acheminer de l’aide au nord-ouest de la Syrie – une zone déjà dévastée par 12 ans de conflit avant le séisme – depuis la Turquie via un seul passage frontalier. Le renouvellement de cette autorisation est une bataille régulière au Conseil de sécurité, où l’allié d’Assad, la Russie, a plaidé pour que toute l’aide passe par Damas.

Le retard dans l’ouverture de nouveaux points de passage a ralenti les secours immédiats et les efforts de recherche et de sauvetage à un moment où “le temps pour une recherche et un sauvetage efficaces s’épuise tragiquement”, a déclaré le Comité international de secours dans un communiqué.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il a fallu si longtemps pour accroître l’accès de l’aide au nord-ouest, l’ambassadeur de Syrie à l’ONU, Bassam Sabbagh, a déclaré aux journalistes : « Pourquoi me demandez-vous ? Nous ne contrôlons pas ces frontières.

Chercheur suisse-syrien et professeur à l’Institut universitaire européen de Florence, en Italie, Joseph Dagher a déclaré que la décision de Damas d’ouvrir des points de passage supplémentaires une semaine après le séisme était plus politique qu’humanitaire.

“C’est une façon pour le régime de réaffirmer sa souveraineté, sa centralité et d’instrumentaliser cette tragédie à ses propres fins politiques”, a-t-il déclaré.

Le Royaume-Uni, qui sanctionne le gouvernement Assad et est un partisan majeur de l’acheminement de l’aide transfrontalière, a adopté une attitude attentiste quant à l’ouverture de nouveaux points de passage.

“La responsabilité incombe au régime d’Assad de respecter l’engagement qu’il a pris”, a déclaré un porte-parole du Foreign, Commonwealth & Development Office du Royaume-Uni. « Cette décision temporaire est une étape bienvenue, mais un accès suffisant doit être assuré à plus long terme pour améliorer les conditions humanitaires.

Avant l’accord avec Damas, les partisans avaient fait pression pour que le Conseil de sécurité vote en faveur de l’ouverture permanente de plus de passages frontaliers pour faciliter les livraisons – une décision qui serait presque certainement bloquée par la Russie.

D’autres ont dit qu’aucune résolution du Conseil de sécurité n’est nécessaire pour que l’ONU envoie de l’aide à travers les frontières en cas d’urgence. Daher a souligné que l’ONU avait largué de l’aide dans la ville syrienne de Deir Ezzor lorsqu’elle a été assiégée par des militants de l’État islamique.

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié mardi une déclaration condamnant les tentatives de «faire passer» une expansion permanente des voies d’aide autorisées.

La déclaration accuse les États-Unis et leurs alliés d’essayer de saper la souveraineté de la Syrie et déclare que les nations occidentales “continuent d’étrangler (la Syrie) avec des sanctions unilatérales qui ont provoqué une crise du carburant à grande échelle qui a laissé même les ambulances à court de carburant, interdisant l’importation de biens et équipements vitaux.

La semaine dernière, les États-Unis ont délivré une licence autorisant le passage des secours liés au tremblement de terre qui seraient autrement interdits par les sanctions.

Lorsque le tremblement de terre a frappé, l’ONU n’a pas pu accéder immédiatement à son seul passage frontalier autorisé en raison de dommages aux infrastructures, laissant l’enclave brisée sans aide significative pendant 72 heures.

L’organisation de défense civile du nord-ouest de la Syrie, les Casques blancs, a déclaré que le retard de l’aide et l’incapacité de l’ONU à prendre des mesures peu orthodoxes ces premiers jours ont coûté des vies, alors qu’ils luttaient avec un équipement et une main-d’œuvre limités pour sauver des milliers de personnes piégées sous les décombres.

Dimanche, l’ONU a tenté d’envoyer une livraison d’aide à Idlib, tenue par les rebelles, via le territoire contrôlé par le gouvernement, mais l’expédition a été interrompue après que Hayat Tahrir al-Sham, l’organisation liée à Al-Qaïda qui contrôle la région, ait refusé d’accepter l’aide. venant des zones contrôlées par Assad.

Cette impasse était « politiquement bonne… pour les deux parties », a déclaré Daher, permettant aux rebelles « de dire : « Je ne collabore pas avec le régime » et au régime de dire : « Écoutez, nous avons essayé d’envoyer de l’aide. ”

Pendant ce temps, des avions-cargos chargés d’aide ont atterri dans des aéroports sur tout le territoire contrôlé par le gouvernement, notamment depuis les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, la Jordanie et l’Égypte – tous des pays qui avaient autrefois évité Assad et ont lentement ravivé les liens pendant des années.

La décision du gouvernement syrien d’autoriser temporairement des passages frontaliers supplémentaires indique que le tremblement de terre a ouvert la voie à une approche plus pragmatique de la part du gouvernement d’Assad, a déclaré Charles Lister, directeur du programme Syrie à l’Institut du Moyen-Orient basé à Washington.

La décision « va à l’encontre de tout ce que le régime a défendu publiquement au cours des 10 dernières années et plus en ce qui concerne l’acheminement de l’aide transfrontalière », a déclaré Lister, faisant référence aux tentatives de la Syrie et de la Russie de mettre fin au mécanisme d’aide transfrontalière de l’ONU.

Mais le changement est maintenant à l’avantage politique d’Assad, a-t-il dit.

Le gouvernement syrien “sait qu’il a prouvé au monde que les Nations Unies ne sont pas disposées à faire quoi que ce soit en Syrie sans la permission du régime”.

Saria Akkad, responsable des partenariats et du plaidoyer auprès de l’Ataa Humanitarian Relief Association, qui travaille en Turquie et dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré que les Syriens comme lui estiment désormais que leur plaidoyer auprès de l’ONU était inutile. “Nous devrions peut-être retourner à Assad, nous devrions discuter avec la personne qui a tué son peuple, comment il peut soutenir les gens du nord-ouest de la Syrie”, a-t-il déclaré.

Bien qu’il ne s’attende pas à une réintégration complète de la Syrie dans la communauté internationale sans un changement majeur dans la politique des États-Unis et de l’UE, Lister a déclaré que la crise actuelle a permis à Assad « d’appâter la communauté internationale pour qu’elle se normalise ».

Les responsables syriens ont exhorté l’ONU à financer la reconstruction et Lister pense que cela, en plus de la levée des sanctions occidentales, est ce que Damas espère obtenir.

L’autorisation temporaire prend fin dans trois mois, à peu près au moment où les négociations ont lieu avant que le Conseil de sécurité de l’ONU ne se réunisse en juillet pour examiner la résolution transfrontalière. Lister pense que l’accord d’Assad avec l’ONU pourrait lui permettre de demander plus en échange de la poursuite de la résolution sans veto russe.