Assad en Syrie pourrait récolter les fruits de l’accord de passage de l’aide

BEYROUTH (AP) – Un convoi de 11 camions d’une agence des Nations Unies a traversé le nord de la Syrie depuis la Turquie mardi, quelques heures seulement après que l’ONU et le gouvernement syrien ont conclu un accord pour autoriser temporairement deux nouveaux passages frontaliers dans l’enclave rebelle, dévastée par le tremblement de terre meurtrier de la région.

L’augmentation du flux d’aide était désespérément nécessaire. Mais certains critiques disent que l’accord est aussi une victoire politique pour Bashar Assad, président syrien en difficulté qui a permis à l’ONU d’ouvrir de nouveaux points de passage et a donné l’impression qu’il appelait finalement les rênes sur le territoire sous les forces de l’opposition.

L’ONU est normalement autorisée à acheminer de l’aide depuis la Turquie vers le nord-ouest de la Syrie – une région déjà dévastée par 12 ans de conflit – via un seul passage frontalier, Bab al-Hawa. Le renouvellement de cette autorisation est une bataille régulière au Conseil de sécurité, où l’allié d’Assad, la Russie, a plaidé pour que toute l’aide passe par Damas.

Le retard dans l’ouverture de nouveaux points de passage a bloqué les secours immédiats et les efforts de recherche et de sauvetage alors que “le temps pour une recherche et un sauvetage efficaces s’épuise tragiquement”, a déclaré le Comité international de secours dans un communiqué.