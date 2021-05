Assad en Syrie affirme que sa réélection lui permet de vaincre ses ennemis

Pour le troisième jour consécutif, il y avait des célébrations vendredi à Damas dans des rassemblements qui semblaient être organisés. Ils montraient des manifestants brandissant des drapeaux syriens et des photos d’Assad, scandant : « Dieu, la Syrie et Bachar seulement. Ils se sont rassemblés le jour des élections, après les résultats, et vendredi avant le discours d’Assad.