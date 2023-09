Assad de Syrie rencontrera Xi lors de sa première visite en Chine depuis près de 20 ans

(Bloomberg) — Le président chinois Xi Jinping rencontrera cette semaine son homologue syrien Bashar Al-Assad en marge des Jeux asiatiques, alors que le dirigeant arabe effectue son premier voyage en Chine depuis près de 20 ans.

Xi organisera un banquet de bienvenue pour l’événement et mènera des activités bilatérales vendredi et samedi, a indiqué le ministère des Affaires étrangères à Pékin. Assad est arrivé jeudi au centre technologique oriental de Hangzhou et devrait assister à la cérémonie d’ouverture des jeux, qui ont été reportés l’année dernière en raison de la pandémie de Covid.

La délégation syrienne comprend le ministre de l’Économie et du Commerce du pays, Mohammad Samer al-Khalil, a rapporté plus tôt l’agence de presse officielle SANA.

Des dignitaires de pays tels que la Corée du Sud, le Cambodge, le Népal, le Koweït, le Timor-Leste et la Malaisie se rendront également en Chine pour l’événement, selon le communiqué du ministère.

La Chine a intensifié ses efforts diplomatiques au Moyen-Orient, notamment en aidant à négocier une détente entre l’Iran et l’Arabie saoudite en mars. Lors d’une visite à Pékin du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas en juin, Xi a proposé une conférence internationale de paix sur le conflit israélo-palestinien, bien qu’il y ait eu peu de signes de progrès à ce sujet.

L’impulsion de la Chine intervient alors que le Moyen-Orient est devenu moins une priorité pour les États-Unis. Cela donne également à Pékin plus d’influence dans le golfe Persique, la plus grande source de pétrole au monde. Le mois dernier, la campagne menée par la Chine pour que le bloc BRICS ajoute de nouveaux membres a réussi, avec l’adhésion de l’Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole, ainsi que de l’Iran, de l’Égypte et des Émirats arabes unis.

Assad s’est rendu pour la dernière fois en Chine en 2004, environ quatre ans après être devenu président, lorsqu’il a rencontré l’ancien dirigeant chinois Hu Jintao. C’était la première fois qu’un chef d’Etat syrien se rendait en Chine depuis l’établissement de relations diplomatiques entre les deux pays en 1956.

L’isolement du gouvernement syrien résultant de la répression exercée par Assad contre ses opposants après les soulèvements du Printemps arabe de 2011 s’atténue. En mai, les États de la Ligue arabe ont décidé de réintégrer la Syrie, sans tenir compte des réserves exprimées par les États-Unis.

La Chine et la Russie ont bloqué les tentatives de sanctionner Assad au Conseil de sécurité de l’ONU, incitant les États-Unis et l’Union européenne à imposer des restrictions unilatérales contre lui, son gouvernement et ses partisans. Le soutien de la Russie, de l’Iran et de ses alliés au Liban a aidé Assad à survivre à la guerre civile qui a suivi.

