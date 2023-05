Assad de Syrie en Arabie saoudite reflète la nouvelle normalité du Moyen-Orient

Commentez cette histoire Commentaire

L'optique sombre était là pour tout voir. Il y avait le président syrien Bashar al-Assad, souriant alors qu'il descendait le tarmac après avoir atterri dans la ville saoudienne de Djeddah. Il y avait les plénipotentiaires en robe du royaume, dont le prince héritier Mohammed bin Salman, le saluant dans une chaleureuse étreinte. Là, Assad a siégé en session avec les dirigeants d'autres États arabes, accueillis à nouveau dans le giron.

C’était vendredi pour Assad, qui a connu une réhabilitation sans doute des années à venir, mais qui n’en était pas moins choquante pour ses détracteurs et ses opposants. Il y a dix ans, les responsables des monarchies du Golfe conspiraient pour évincer Assad. Ils ont versé des ressources et des armes dans la guerre civile qui fait rage en Syrie, soutenant un groupe hétéroclite de rebelles anti-Assad. Alors qu’Assad braquait ses armes sur son propre peuple, bombardant des villes syriennes et lâchant des armes chimiques sur des civils, ils ont plongé le régime dans un gel profond, le chassant de la Ligue arabe, le bloc frère qui a longtemps accueilli des démagogues et des autocrates de diverses allégeances. .

Mais Assad contrôle de facto la majorité de son pays, tandis que les forces rebelles syriennes et leurs partisans sont maîtrisés et dispersés. Les puissances régionales investies autrefois dans sa destitution ont déplacé leur attention et leurs priorités ailleurs. « La communauté internationale nous a complètement laissé tomber », a déclaré à mes collègues l’activiste syrien britannique Razan Saffour, évoquant le retour du régime syrien dans la Ligue arabe.

« Au lieu de tenir Assad responsable de ses crimes odieux… il est accueilli et même récompensé, comme si les 12 dernières années de souffrances et d’effusions de sang n’avaient jamais eu lieu », a déclaré Wafa Ali Mustafa, 32 ans, un exilé syrien en Allemagne, au Washington Post. Elle a mis en garde contre le processus de « normalisation » du régime Assad qui semble bien engagé chez ses voisins arabes.

Les dirigeants arabes continuent d’essayer d’enterrer le printemps arabe

Assad a profité de son apparition à Djeddah pour se présenter une fois de plus comme un pilier de stabilité dans une région agitée. « Il est important de laisser les affaires intérieures au peuple du pays car il est le mieux placé pour les gérer », a-t-il déclaré lors de la réunion, reprenant le vieux refrain de l’autocrate abusif. Peu importe que, sous sa direction, des centaines de milliers de Syriens soient morts, des dizaines de milliers ont disparu dans les prisons du régime et des millions ont été déplacés alors qu’une grande partie du pays ravagé par la guerre a encore besoin d’aide humanitaire. Le tremblement de terre dévastateur qui a frappé le sud de la Turquie et certaines parties du nord de la Syrie en février a ouvert à Assad une nouvelle voie pour accélérer le rapprochement avec des voisins sympathiques.

Pendant ce temps, le dictateur syrien broie sa hache idéologique. Assad a lancé un coup contre la Turquie voisine, dont les mandataires représentent certains des principaux tenants du régime de Damas. Assad a mis en garde contre le « danger de la pensée expansionniste ottomane » – faisant un appel implicite à la fois à la solidarité panarabe ainsi qu’un discours anti-islamiste. Une telle rhétorique, dans une certaine mesure, est le stock et le commerce de certains des homologues d’Assad dans la Ligue arabe. Dans les mois qui ont précédé l’arrivée d’Assad en Arabie saoudite, son régime a fait des ouvertures réussies vers des pays comme la Tunisie et l’Égypte, dont les deux dirigeants autocratiques ont consolidé leurs règles grâce à des répressions anti-islamistes.

Pour les hôtes saoudiens de la session, le retour d’Assad au bercail fait partie d’une tentative plus large d’atténuer les frictions au Moyen-Orient, après des années de polarisation géopolitique, de guerres ruineuses et de troubles sociaux. Le prince héritier a exprimé vendredi l’espoir que le retour d’Assad dans la Ligue arabe « conduira à la fin de sa crise ».

Au lieu de cela, ce qui était présenté était un rappel des antipathies qui l’avaient alimenté : le président ukrainien Volodymyr Zelensky a assisté au sommet de Djeddah comme un arrêt au stand sur le chemin de la réunion du Groupe des Sept au Japon. Il a appelé les dirigeants arabes à porter « un regard honnête » sur la guerre menée par la Russie dans son pays, avec ses violations des droits de l’homme et ses violations du droit international.

« Malheureusement, il y en a dans le monde, et ici parmi vous, qui ferment les yeux sur ces cages et ces annexions illégales », a déclaré Zelensky. Dans une salle bondée d’amis et d’alliés du Kremlin, Assad, dont le régime a été sauvé par une intervention russe en 2015, était en tête de peloton.

Pourtant, la guerre en Ukraine et les vastes perturbations des marchés qu’elle a déclenchées ont concentré les esprits au Moyen-Orient sur la nécessité d’une plus grande stabilité à une époque d’incertitude. L’Arabie saoudite est en train de réparer les clôtures avec l’Iran, un antagoniste de longue date, et cherche une issue à la guerre au Yémen, alors qu’elle donne la priorité à ses propres plans ambitieux de développement chez elle. « Riyad n’a pas commencé la poussée de normalisation avec le régime d’Assad, mais il a couru avec lui, et durement », a tweeté HA Hellyer, chercheur principal au groupe de réflexion RUSI en Grande-Bretagne, faisant signe aux ouvertures faites à la Syrie plus tôt par des pays comme les Émirats arabes unis. « Cela fait partie du calcul de Riyad selon lequel son programme national nécessite une désescalade dans la région sur tout autre dossier, afin que toute l’attention soit concentrée à l’intérieur. »

Hellyer a lancé un avertissement sévère : « Mais la réintégration d’Assad pourrait revenir hanter Riyad. Assad n’a pas changé et son régime continue d’être instable, même avec le soutien russe et iranien. Il y a des millions de Syriens qui considèrent Assad comme le plus brutal de leur histoire, et ce n’est pas une recette pour passer de bons moments.

Les responsables américains et les diplomates occidentaux ont regardé avec méfiance la réhabilitation politique du régime syrien. Alors que des pays comme la Jordanie, l’Algérie et les Émirats arabes unis appellent à un assouplissement des sanctions contre la Syrie, les législateurs américains redoublent d’efforts pour passer une nouvelle série de lois punir le régime d’Assad et se prémunir contre une poursuite de la normalisation.

« Les Américains sont consternés », a déclaré à Reuters une source du Golfe proche des cercles gouvernementaux. « Nous (les États du Golfe) sommes des habitants de cette région, nous essayons de résoudre nos problèmes autant que possible avec les outils à notre disposition. »

Le changement peut également refléter un appétit décroissant des États-Unis pour une implication dans la région, alors que Washington se tourne vers des défis plus à l’est et prend un rôle plus discret dans les affaires arabes. « L’administration Biden a peut-être fait un calcul selon lequel » d’accord, la région progresse vers la normalisation « », a déclaré Mona Yacoubian, vice-présidente du centre Moyen-Orient et Afrique du Nord à l’US Institute of Peace, à Al Jazeera. « Peut-être que le problème est alors d’obtenir quelque chose pour cela, d’obtenir des concessions. »

L’étreinte arabe d’Assad souligne la divergence avec les États-Unis sur la Syrie

On ne sait pas à quel point ces concessions pourraient être importantes. Les experts pointent du doigt la propagation du commerce illégal du captagon, une drogue qui est devenue une énorme exportation illicite dans la Syrie d’Assad et dont l’impact dangereux sur la région peut être une source de levier pour Damas.

« Afin de garder l’attention de la région, il est tout à fait possible que le régime accorde quelques concessions minimales dans les mois à venir : fournir des renseignements au goutte-à-goutte sur les mouvements de captagon ; maintenir ouvert l’accès à l’aide transfrontalière; et peut-être accorder une petite amnistie aux prisonniers », m’a dit Charles Lister, chercheur principal au Middle East Institute à Washington. «Mais ce n’est tout simplement pas dans l’ADN d’Assad de concéder de manière significative, donc il viendra un moment où ce réengagement atteindra un blocage naturel – où la prochaine étape, un investissement économique majeur, deviendra diplomatiquement intenable ou autrement dissuadée par les sanctions occidentales. ”