Assad de Syrie arrive en Arabie saoudite pour un sommet régional, scellant son retour dans le giron arabe

JEDDAH, Arabie saoudite (AP) – Le président syrien Bashar Assad est arrivé jeudi en Arabie saoudite pour assister à un sommet régional qui devrait sceller le retour de la Syrie dans le giron arabe, marquant sa première visite dans le royaume riche en pétrole depuis le début du conflit syrien en 2011.

La participation d’Assad au sommet de la Ligue arabe, qui commence vendredi, est une étape majeure dans la normalisation des relations après une suspension de 12 ans qui a vu le dirigeant assiégé se tourner vers des alliés non arabes, l’Iran et la Russie, pour maintenir son emprise sur le pouvoir.

La ligue de 22 membres, qui se réunit dans la ville saoudienne de Jeddah, a récemment rétabli la Syrie et est maintenant prête à accueillir Assad, autrefois considéré comme un paria régional, dans ses rangs. Le président syrien a été officiellement invité à assister au sommet la semaine dernière.

Assad est apparu détendu et joyeux alors qu’il descendait sur le tarmac, où il a été accueilli par le prince Badr bin Sultan, vice-gouverneur de la ville sanctuaire de La Mecque, ainsi que par le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboul Gheit et plusieurs responsables locaux.

Pendant la guerre civile en Syrie, l’Arabie saoudite avait été l’un des principaux soutiens des groupes d’opposition armés qui tentaient de renverser Assad. Cependant, ces derniers mois, Riyad a appelé au dialogue pour mettre fin au conflit qui a tué un demi-million de personnes et déplacé la moitié de la population syrienne d’avant-guerre.

Les troupes d’Assad ont pris le contrôle d’une grande partie de la Syrie grâce au soutien de la Russie et de l’Iran qui ont contribué à faire basculer la guerre en sa faveur.

Les relations entre la Syrie et l’Arabie saoudite étaient mouvementées depuis l’arrivée au pouvoir d’Assad en 2000, à la suite du décès de son défunt père et ancien président, Hafaz Assad. Les deux pays ont rompu leurs relations en 2012, au plus fort du conflit syrien. La semaine dernière, ils ont convenu de rouvrir leurs ambassades.

En avril, le ministre syrien des Affaires étrangères Faisal Mekdad s’est rendu à Riyad et son homologue saoudien, le prince Faisal bin Farhan, s’est rendu à Damas et a rencontré Assad. Mekdad a également participé à la réunion des ministres arabes des Affaires étrangères à Djeddah mercredi avant le sommet.

Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a fait pression pour la paix dans la région et au cours des derniers mois, Riyad a amélioré ses relations avec l’Iran, rétabli les liens avec la Syrie et met fin à la guerre de plusieurs années du royaume au Yémen. L’Iran, principal soutien du gouvernement syrien dans le conflit du pays, a signé un accord en Chine en mars pour reprendre les relations avec l’Arabie saoudite.

Les relations renouvelées entre l’Arabie saoudite et l’Iran devraient avoir des effets positifs sur les pays du Moyen-Orient où les deux groupes soutiennent des groupes rivaux.

Cependant, les investissements dans la Syrie déchirée par la guerre sont peu probables car les sanctions occidentales paralysantes contre le gouvernement d’Assad restent en place et pourraient empêcher les pays arabes riches en pétrole de se précipiter pour débloquer des fonds de reconstruction.

Washington s’est fermement opposé à la normalisation des relations avec Assad, affirmant qu’une solution au conflit syrien basée sur les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU devrait avoir lieu en premier.

Les contacts diplomatiques se sont intensifiés entre Damas et les pays arabes après le tremblement de terre du 6 février qui a frappé la Turquie et la Syrie tuant plus de 50 000 personnes, dont plus de 6 000 en Syrie.

L’écrivain d’Associated Press Albert Aji à Damas, en Syrie, a contribué à ce rapport.

Bassem Mroue, The Associated Press