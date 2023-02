Assad BOMBE une zone tenue par les rebelles frappée par le tremblement de terre alors que les sauveteurs tentent de sauver les Syriens piégés sous les décombres

Le gouvernement syrien a bombardé une zone du pays tenue par l’opposition au lendemain du tremblement de terre catastrophique de lundi, a déclaré le Royaume-Uni.

La députée Alicia Kearns, qui préside la commission des affaires étrangères, a condamné le président Bachar al-Assad pour avoir lancé une “attaque vraiment impitoyable et odieuse” contre la ville de Marea, située dans le nord-ouest de la Syrie qui a été frappée par le tremblement de terre.

Marea se trouve à environ 70 miles au sud de la ville turque de Pazarcik, qui est proche de l’épicentre du séisme de magnitude 7,8 de lundi. Jusqu’à présent, plus de 9 500 personnes ont été confirmées mortes en Turquie et en Syrie. Le nombre devrait augmenter.

Kearns a déclaré que la ville de l’enclave de l’opposition syrienne avait été attaquée alors que les habitants s’attaquaient aux conséquences immédiates du séisme meurtrier.

« Hier, il [Assad] a bombardé Marea, qui était une zone touchée par le tremblement de terre, dans ce qui était une attaque et un opportunisme vraiment impitoyables et odieux pour lui d’essayer d’attaquer et de détruire l’opposition modérée ”, a déclaré mardi Mme Kearns aux députés britanniques.

Le gouvernement syrien a bombardé une zone du pays tenue par l’opposition au lendemain du tremblement de terre catastrophique de lundi, a déclaré le Royaume-Uni. Sur la photo: de la fumée s’élève d’une frappe aérienne à Idlin, en Syrie, tenue par les rebelles, sur cette photo d’archive de 2019

Répondant à la déclaration du député, le ministre britannique des Affaires étrangères a critiqué le régime d’Assad pour “l’attentat totalement inacceptable”.

“Malheureusement, cela témoigne d’un comportement de longue date du régime d’Assad, un régime que nous condamnons, avons sanctionné et continuerons d’imposer des sanctions – en collaboration avec nos amis et partenaires internationaux – pour essayer d’empêcher que de tels comportements ne se reproduisent”. ,’ il a dit.

Kearns avait “tout à fait raison de souligner le bombardement totalement inacceptable de zones immédiatement après cette catastrophe naturelle”, a-t-il ajouté.

Ces déclarations sont intervenues après que l’organisation While Helmets a lancé un appel aux diplomates, les appelant à faire pression sur Damas pour qu’il n’y ait pas de bombardements dans les zones touchées par le séisme.

Le Croissant-Rouge syrien, quant à lui, a appelé les pays occidentaux à lever les sanctions et à fournir une aide car le gouvernement d’Assad reste un paria en Occident, ce qui complique les efforts internationaux de secours transfrontaliers.

« J’appelle à la levée des sanctions contre la Syrie. C’est la chose la plus importante pour nous », a déclaré le chef du Croissant-Rouge arabe syrien, Khaled Hboubati, lors d’une conférence de presse à Damas, soulignant le besoin d’engins de construction pour les efforts de sauvetage.

Les sanctions imposées par les États-Unis, l’UE et certains pays arabes sont en place depuis 2011, après que le gouvernement d’Assad a réprimé les manifestations contre son régime.

Pendant ce temps, la fille d’Assad, Zein al-Assad, âgée de 19 ans, s’est rendue sur Instagram, a dit à ses abonnés de “faire attention à qui vous faites un don”, tout en partageant un lien pour les dons aux habitants de la région syrienne tenue par les rebelles.

La députée Alicia Kearns, qui préside la commission des affaires étrangères, a condamné le président syrien Bachar al-Assad (photographié en 2021) pour avoir lancé une “attaque vraiment impitoyable et odieuse” contre la ville de Marea, trouvée dans le nord-ouest de la Syrie qui a été frappée par le tremblement de terre

La députée Alicia Kearns (à gauche) a déclaré que la ville de l’enclave de l’opposition syrienne avait été attaquée alors que les habitants s’attaquaient aux conséquences immédiates du séisme meurtrier. Répondant à la déclaration du député, le ministre britannique des Affaires étrangères James Cleverly (photo de droite le 7 février) a critiqué le régime d’Assad pour “l’attentat totalement inacceptable”.

“Il s’agit d’un groupe soutenant les terroristes à Idlib. Les dons n’iront pas à [the government controlled regions of] Alep, Lattaquié ou Hama », a-t-elle écrit, selon le journal italien Corriere Della Sera, qui a vu sa publication sur son compte privé.

Zein vit à Londres, où elle aurait fui avec la première dame syrienne Asma al-Assad au début de la guerre civile syrienne qui dure depuis près de 12 ans.

Le gouvernement d’Assad fait pression depuis des années pour que toute l’aide humanitaire soit envoyée depuis la Syrie, y compris vers l’enclave tenue par l’opposition. L’ONU a augmenté les livraisons entre les conflits, mais pas assez pour les millions de personnes dans le besoin.

Les habitants de la ville de Jandairis, dévastée par le séisme, dans le nord de la Syrie, ont utilisé leurs mains nues et des pioches pour rechercher des survivants.

« Toute ma famille est là-dessous – mes fils, ma fille, mon gendre… Il n’y a personne d’autre pour les faire sortir », a déclaré Ali Battal, le visage strié de sang et la tête enveloppée dans un châle de laine contre l’amer. froid.

« J’entends leurs voix. Je sais qu’ils sont vivants mais il n’y a personne pour les secourir”, a ajouté l’homme dans la soixantaine.

Le ministère syrien de la Santé a signalé des dégâts dans les provinces d’Alep, Lattaquié, Hama et Tartous, où la Russie loue une installation navale.

Après une décennie de guerre civile et de bombardements aériens syro-russes, la région du nord-ouest du pays a déjà détruit des hôpitaux, une économie effondrée et des pénuries d’électricité, de carburant et d’eau.

Sur la photo: une carte montrant l’emplacement de Marea, une ville syrienne bombardée par le régime d’Assad lundi, peu de temps après qu’un énorme tremblement de terre de magnitude 7,8 a secoué la région

Des civils et des sauveteurs syriens se rassemblent dans un immeuble effondré le 7 février à Jandairis

Un Syrien porte le corps d’un enfant le 7 février 2023 dans la ville de Jandairis

Le président syrien Bashar Assad (à droite) est vu avec sa fille de 19 ans, Zein al-Assad, qui a tenté de persuader ses partisans de ne pas faire de don aux zones tenues par les rebelles en Syrie dans un post sur Instagram, affirmant que l’argent irait à ‘les terroristes’

Même avant la tragédie, les bâtiments d’Alep – le centre commercial d’avant-guerre de la Syrie – se sont souvent effondrés en raison de l’infrastructure délabrée et des dommages causés par les bombes.

On craint que le bilan n’augmente inexorablement, les responsables de l’OMS estimant que jusqu’à 20 000 personnes pourraient avoir été tuées par le séisme, qui a frappé la nuit.

L’OMS a averti que jusqu’à 23 millions de personnes pourraient être touchées par le tremblement de terre massif et a exhorté les nations à se précipiter pour aider la zone sinistrée.

Washington et la Commission européenne ont déclaré lundi que les programmes humanitaires soutenus par eux répondaient à la destruction en Syrie.

L’agence culturelle de l’ONU, l’UNESCO, a également déclaré qu’elle était prête à fournir une assistance après que deux sites inscrits sur sa liste du patrimoine mondial en Syrie et en Turquie aient subi des dommages.

Outre les dommages causés à la vieille ville d’Alep et à la forteresse de Diyarbakir, dans le sud-est de la Turquie, l’UNESCO a déclaré qu’au moins trois autres sites du patrimoine mondial pourraient être touchés.

La Syrie a activé le mécanisme de protection civile de l’UE, a déclaré mercredi le chef de la gestion des crises de la Commission européenne, Janez Lenarcic.

“Plus tôt dans la journée, ce matin, nous avons reçu une demande d’assistance du gouvernement syrien par le biais du mécanisme de protection civile”, a déclaré à la presse le commissaire européen chargé de la gestion des crises, Janez Lenarcic.

Lenarcic a déclaré que les États membres sont encouragés à contribuer avec l’assistance demandée.

Ailleurs dans le pays après le tremblement de terre, des prisonniers se sont mutinés dans une prison détenant principalement des membres du groupe État islamique dans le nord-ouest de la Syrie, avec au moins 20 évadés, a déclaré une source à l’agence de presse AFP.