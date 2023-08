Assad accuse Erdogan d’être responsable des violences en Syrie et insiste sur le retrait des troupes turques

BEYROUTH – Le président syrien Bashar Assad a critiqué la Turquie dans des commentaires publiés mercredi, accusant Ankara de la montée de la violence dans son pays déchiré par la guerre et insistant sur le retrait des forces turques de Syrie.

Assad a parlé dans une interview avec Sky News Arabia, sa première interview avec un média étranger depuis des mois. L’interview sera entièrement diffusée plus tard mercredi, mais Sky News Arabia a publié quelques extraits avant la diffusion.

La Turquie est l’un des principaux soutiens des combattants de l’opposition armée qui tentent de renverser Assad du pouvoir et a mené trois incursions majeures dans le nord de la Syrie depuis 2016. Les forces turques contrôlent certaines parties du nord de la Syrie.

Assad, qui est soutenu par la Russie et l’Iran, a réussi ces dernières années à reprendre la majeure partie du territoire avec l’aide de ses alliés et à renverser le cours de la guerre en sa faveur. Les rebelles syriens et les forces d’opposition soutenues par la Turquie ne détiennent plus qu’un petit coin nord-ouest de la Syrie, où les combats et la violence ont persisté.

« Le terrorisme en Syrie est fabriqué en Turquie », a déclaré Assad.

Il a également démenti les rumeurs d’une prochaine rencontre entre lui et le président turc Recep Tayyip Erdogan, malgré des réunions entre les ministres de la défense et des affaires étrangères de la Turquie et de la Syrie sous la médiation russe et iranienne pour rétablir des liens tendus.

Damas soutient qu’Ankara doit proposer un calendrier de retrait des troupes turques de Syrie afin de normaliser les relations. En mai, les ministres ont convenu de mettre en place une « feuille de route » pour améliorer les relations.

« L’objectif d’Erdogan en me rencontrant est de légitimer l’occupation turque en Syrie », a déclaré Assad dans l’interview de mercredi. « Pourquoi devrais-je rencontrer Erdogan ? Pour boire des sodas ? »

Ces derniers mois, la Syrie a également amélioré ses relations avec certains pays qui avaient soutenu l’opposition depuis le déclenchement de la guerre civile dans le pays en 2011.

Pour la première fois en plus d’une décennie, Assad a participé au sommet de la Ligue arabe organisé par l’Arabie saoudite en mai, marquant le retour de la Syrie dans le giron arabe. Mais les États-Unis, un allié clé de l’Arabie saoudite, se sont opposés à des normalisations avec Damas sans solution politique au conflit.

Certains pays arabes ont blâmé la Syrie pour le flux de drogue vers les pays riches en pétrole du golfe Persique depuis le début de la guerre. Le commerce de la drogue, estimé à des milliards, a été une priorité dans les pourparlers régionaux avec Damas.

« Les pays qui ont créé le chaos en Syrie sont responsables du commerce de la drogue », a déclaré Assad.

Assad a déclaré qu’un dialogue en coulisses entre Damas et Washington qui a commencé il y a plusieurs années et s’est poursuivi sporadiquement « n’a abouti à aucun résultat ». Il a affirmé que Damas avait été en mesure « par différents moyens » de surmonter les sanctions américaines.

L’un des principaux sujets abordés entre les responsables américains et syriens au cours des dernières années a été le sort des Américains portés disparus en Syrie, dont le journaliste Austin Tice, qui a disparu en 2012.

Deux responsables américains – dont le principal négociateur des otages de Washington, Roger Carstens – ont effectué une visite secrète à Damas il y a quelques années pour rechercher des informations sur Tice et d’autres Américains portés disparus. Il s’agissait des pourparlers américains au plus haut niveau depuis des années avec le gouvernement d’Assad, bien que les responsables syriens n’aient fourni aucune information significative sur Tice.

La guerre en Syrie a tué un demi-million de personnes, blessé plus d’un million, laissé de grandes parties de la nation détruites et déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions. Les combats sont pour la plupart dans l’impasse ces dernières années.

Plus de 5 millions de Syriens sont des réfugiés – principalement dans les pays voisins, la Turquie, le Liban et la Jordanie.

« Nous savions depuis le début de la guerre que cela allait être long », a déclaré Assad.

Albert Aji a contribué à ce rapport de Damas, Syrie.