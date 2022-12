Aspirine et santé osseuse : y a-t-il un lien ?

Les résultats d’une nouvelle étude portant sur les chutes et les fractures chez les utilisateurs d’aspirine sont décevants.

Pendant des décennies, l’aspirine a été qualifiée de médicament miracle. Il est facile de voir pourquoi ; C’est un analgésique. Cela peut faire baisser la fièvre. Il peut réduire le risque d’accident vasculaire cérébral et de crise cardiaque chez les personnes à haut risque de problèmes cardiovasculaires, et il diminue le risque de certains cancers. Il est peu coûteux, facile à produire et largement disponible sans ordonnance.

Ces dernières années, la recherche a également établi un lien entre l’utilisation de l’aspirine et une meilleure santé osseuse et un risque moindre de fractures osseuses après des chutes (qui peuvent avoir Conséquences dévastatrices, en particulier chez les personnes âgées). Maintenant, une nouvelle étude examine de plus près le bénéfice potentiel pour les os.

Pourquoi l’aspirine serait-elle bonne pour les os, de toute façon ?

Il peut sembler surprenant que l’aspirine ait un quelconque effet sur la santé des os, ou sur le risque de fractures. Mais l’aspirine peut favoriser le développement et la survie des cellules de la moelle osseuse impliqué dans la formation osseuse. Il peut également inhiber les cellules qui décomposent les os. De plus, en prévenant les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux, l’aspirine pourrait réduire la fragilité et améliorer la santé globale. Cela pourrait entraîner moins de chutes et de fractures osseuses.

Un examen de plusieurs études a révélé que l’utilisation d’aspirine a réduit le risque de fracture de 17 %. Mais les études incluses dans cette revue étaient d’observation, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient montrer qu’un lien entre l’utilisation d’aspirine et un risque plus faible de fracture. De telles études ne peuvent pas prouver que l’utilisation d’aspirine était la véritable raison de la diminution du nombre de fractures.

De meilleures études sont nécessaires pour prouver ou réfuter cette possibilité. Heureusement, un vient d’être publié – et il remet en question l’impact de l’aspirine sur la santé des os.

Mieux comprendre l’aspirine et la santé des os

Publié dans JAMAla nouvelle étude est le premier essai contrôlé randomisé à explorer un lien possible entre l’utilisation d’aspirine et le risque de fracture. Ce type d’étude est plus puissant qu’une étude observationnelle et peut aider à prouver si l’utilisation d’aspirine a un effet sur le risque de fracture.

Près de 17 000 personnes âgées ont été réparties au hasard pour prendre quotidiennement une aspirine à faible dose (100 mg) ou un placebo identique. Ils ont ensuite été suivis pour des fractures ou des chutes graves sur une période de près de cinq ans. Une chute grave a été définie comme une chute ayant entraîné une visite aux urgences ou une hospitalisation. L’âge moyen des participants à l’étude était de 74 ans ; plus de la moitié (55 %) étaient des femmes et la plupart étaient de race blanche.

Les chercheurs ont trouvé :

Les chutes et les fractures graves étaient courantes, subies par 8,6 % de ceux qui prenaient de l’aspirine et 9,5 % de ceux qui prenaient un placebo.

Il n’y avait pas de différence dans le risque de fracture entre les groupes aspirine et placebo.

Les utilisateurs d’aspirine avaient un taux significativement plus élevé de chutes graves. Cela peut être dû à l’effet anticoagulant de l’aspirine : une blessure qui ne causerait normalement que des ecchymoses ou des saignements mineurs pourrait nécessiter des soins médicaux si une personne prenait de l’aspirine.

Contrairement aux études observationnelles antérieures, ces résultats ne soutiennent pas l’utilisation d’aspirine à faible dose pour améliorer la santé des os ou pour réduire les fractures liées aux chutes.

Quoi d’autre est important de savoir sur l’aspirine?

Bien qu’il puisse sembler que l’aspirine soit un traitement sûr, les adultes doivent prendre en compte certains inconvénients, notamment un taux plus élevé de chutes graves, comme indiqué dans cette nouvelle recherche. En outre:

L’aspirine et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens sont une cause majeure d’ulcères d’estomac et de saignements gastro-intestinaux.

Les réactions à l’aspirine peuvent être graves; ceux-ci comprennent les réactions allergiques et l’aggravation des affections respiratoires telles que la sinusite ou l’asthme.

L’effet anticoagulant de l’aspirine peut provoquer des saignements graves chez une personne atteinte de certains troubles sanguins (comme l’hémophilie) ou chez une personne prenant déjà un autre anticoagulant.

La thérapie à l’aspirine pour prévenir les maladies cardiovasculaires est populaire depuis des décennies. Cependant, recherches récentes et lignes directrices suggèrent maintenant que les gens ne devraient pas prendre systématiquement de l’aspirine à moins d’avoir eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, ou d’avoir d’autres risques majeurs de problèmes cardiovasculaires.

La ligne du bas

Malgré la réputation de l’aspirine en tant que médicament miracle, cette dernière recherche rappelle que l’aspirine n’est pas bonne pour tout le monde ni pour toutes les conditions – même les médicaments miracles ont leurs limites. Et cette nouvelle recherche n’est que le dernier exemple de la façon dont les résultats impressionnants d’études observationnelles peuvent ne pas être fiables et ne pas tenir le coup à la suite d’études plus puissantes.

Gardez cela à l’esprit la prochaine fois que vous lirez des informations sur un traitement médical, qu’il s’agisse d’un médicament récemment découvert ou d’un ancien médicament miracle en vente libre déjà dans votre armoire à pharmacie.