Aspirine : Comment l’aspirine dans les 4 heures peut sauver des vies d’une crise cardiaque | Nouvelles de Delhi

New Delhi : L’efficacité de l’aspirine dans la prévention des décès par crise cardiaque est reconnue depuis longtemps, et une étude récente publiée dans le Journal of American Heart Association souligne que ses bienfaits sont maximisés si elle est prise dans les quatre heures suivant l’apparition d’une douleur thoracique sévère. L’étude sur « l’auto-administration d’aspirine après des douleurs thoraciques pour la prévention de la mortalité cardiovasculaire prématurée aux États-Unis » a conclu que l’auto-administration précoce de 325 mg d’aspirine aurait retardé 13 980 décès par infarctus aigu du myocarde aux États-Unis en 2019. Selon Pour les médecins, l’aspirine doit être prise avec prudence. Cependant, si un patient ressent une douleur thoracique, de type écrasante, associée à de la transpiration et des étourdissements, 325 mg d’aspirine, soit trois comprimés, peuvent être écrasés et pris immédiatement. Outre l’aspirine, 5 mg de sorbitrate peuvent être placés sous la langue ou de la nitroglycérine peut également être prise pour soulager les douleurs thoraciques en dilatant les vaisseaux sanguins et en améliorant le flux sanguin vers le cœur. « Nous recommandons l’aspirine pour des symptômes tels qu’une douleur ou un inconfort thoracique intense, une oppression qui irradie. aux bras, au cou ou à la mâchoire, ainsi que des symptômes tels qu’un essoufflement, des sueurs, des nausées ou des étourdissements, qui indiquent une éventuelle crise cardiaque », a déclaré le Dr Niranjan Hiremath, consultant principal et responsable chirurgical du programme aortique Apollo à l’hôpital Apollo. . Il a ajouté que l’aspirine pourrait aider en fluidifiant le sang et en réduisant la formation de caillots. Le Dr Samir Kubba, directeur et consultant principal en cardiologie à l’hôpital Dharamshila Narayana, a déclaré : « L’aspirine agit comme un agent antiplaquettaire en inhibant la cyclo-oxygénase, qui à son tour diminue. la production de thromboxane A2, une molécule qui favorise l’agrégation plaquettaire et la vasoconstriction. Ce mécanisme aide à prévenir la formation de caillots sanguins qui peuvent bloquer les artères coronaires et provoquer des crises cardiaques. Il a ajouté que l’aspirine devrait être prise immédiatement après l’apparition de douleurs thoraciques pour réduire la mortalité et améliorer les résultats en empêchant la progression de la formation de caillots. Cependant, ceux qui sont allergiques à l’aspirine devraient l’éviter. « Nous conseillons aux personnes prenant d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, aux hémorragies gastro-intestinales actives, aux troubles de la coagulation ou à celles qui ont des antécédents d’ulcères gastro-intestinaux ou d’accidents vasculaires cérébraux hémorragiques d’éviter l’aspirine », a déclaré le Dr Sanjay Parmar, consultant en cardiologie interventionnelle à Sri Balaji. Action Medical Institute. Le Dr Balbir Singh, président du groupe des sciences cardiaques à l’hôpital Max Super Specialty de Saket, a mentionné que même si les effets néfastes de l’aspirine pouvaient provoquer des saignements ou des hémorragies, une dose unique ne le faisait généralement pas. Il a reconnu que dans les cas d’ulcère gastroduodénal, l’aspirine pouvait provoquer davantage de saignements. Cependant, a-t-il rassuré, il y aurait suffisamment de temps pour arriver à l’hôpital en cas de crise cardiaque, soulignant que l’aspirine peut être bénéfique dans de telles urgences. Tout en soulignant l’importance d’être conscient des risques hémorragiques associés à l’aspirine et aux hémorragies, il a également souligné que ces risques étaient si rares que les bénéfices de l’aspirine les surpassaient largement. Cependant, les patients ne devraient pas prendre d’aspirine sans l’avis d’un médecin pendant une longue période. -à terme s’ils n’ont pas d’antécédents de maladie cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral. « Le risque de saignement chez ces patients est plus grand que le bénéfice de la prévention des crises cardiaques », a prévenu le Dr Ashwani Mehta, consultant principal au service de cardiologie de l’hôpital Sir Ganga Ram.