Nous avons examiné la capsule Halo au début de janvier 2020 et il semble approprié de terminer l’année en revenant à l’un des meilleurs produits que nous avons testés. Dans un marché bondé où les fabricants optent pour un nombre croissant de cloches et de sifflets pour se démarquer, les fabricants de Capsule ont choisi une voie différente, rationalisant et simplifiant le concept de l’aspirateur sans fil.

La capsule épurée choisit de faire quelques choses et de bien les faire, en utilisant un design réfléchi pour faire sa marque. Grâce à sa coque en fibre de carbone innovante, c’est le nettoyeur sans fil le plus léger que nous ayons testé, pesant seulement 2,6 kg. Il a une excellente aspiration et une énorme capacité de poussière de 1,6 litre, soit plus du double de celle du Dyson V11.