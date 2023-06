Aspirateur Samsung Bespoke Jet AI: prix, date de sortie et caractéristiques

Samsung a annoncé le lancement de son dernier aspirateur sans fil, le Bespoke Jet AI. Il s’agit de la dernière itération de sa série Jet, avec toutes les fonctionnalités de son modèle Bespoke Jet, plus quelques nouvelles, y compris la détection de sol AI et une puissance d’aspiration accrue.

Lire la suite pour tous les détails. Les lecteurs britanniques peuvent également découvrir comment économiser 300 £ lors de leur achat, tandis que les lecteurs américains peuvent obtenir une balayeuse rotative gratuite d’une valeur de 149,99 $ avec leur achat.

Qu’est-ce que le Bespoke Jet AI ?

Le Bespoke Jet AI sera le nouvel aspirateur sans fil phare de Samsung. Comme le Bespoke Jet, il se tient dans sa station de charge, qui fonctionne également comme une station de vidage automatique. Comme son nom l’indique, il dispose de la technologie AI. Puisque nous pensons que le Bespoke Jet est l’un des meilleurs aspirateurs que nous ayons testés – vous pouvez lire notre avis pour en savoir plus – nous avons hâte de l’essayer.

Quand le Bespoke Jet AI sera-t-il disponible à l’achat ?

Aux États-Unis, le Bespoke Jet AI commencera à être expédié à partir du 7 juillet et sera disponible auprès de certains détaillants en même temps.

Samsung n’a pas annoncé de date de lancement précise au Royaume-Uni, mais nous savons que le Bespoke Jet AI sera disponible à la commande en juin.

Combien coûtera le Bespoke Jet AI ?

Le Bespoke Jet AI coûtera 999,99 $ aux États-Unis. Cependant, si vous en réservez un à l’avance sur le site Web de Samsung, vous pouvez obtenir un accessoire de balayeuse rotative gratuit avec celui-ci, d’une valeur de 149,99 $. Réservez-en un maintenant.

Pour l’instant, aucun prix n’a été annoncé pour le Royaume-Uni, bien que le prix américain nous donne une idée approximative de ce que ce sera.

Cependant, malgré cela, nous savons que vous pouvez obtenir 300 £ de réduction sur le prix de lancement si vous enregistrez votre intérêt auprès de Samsung. Si vous envisagez d’en acheter un, c’est une bonne remise, donc ça vaut vraiment le coup. S’inscrire maintenant.

Quelles sont les fonctionnalités du Bespoke Jet AI ?

La caractéristique clé est dans le nom. Utilisant la technologie AI Optimum Tech de Samsung, le mode AI détecte les types de sol pour optimiser la puissance d’aspiration et la vitesse du rouleau de brosse. Il s’agit du premier aspirateur-balai sans fil à recevoir la vérification AI d’UL Solutions, une organisation indépendante de sécurité scientifique.

Le mode de nettoyage AI peut réduire la consommation de la batterie jusqu’à 14 % et, lors de l’utilisation de la Slim LED Brush+, jusqu’à 21 %. Il améliore également la maniabilité. C’est aussi un aspirateur intelligent, et via l’application SmartThings, les utilisateurs pourront également utiliser la fonction d’autodiagnostic intelligent pour personnaliser leur aspirateur et garantir l’efficacité.

Samsung

La mise à niveau la plus importante pour le Jet AI est peut-être sa puissance d’aspiration accrue, qui, selon la société, est due à son nouveau moteur HexaJet. Samsung a donné la puissance pour mesurer la puissance d’aspiration de son aspirateur, ce qui n’est pas l’option préférée actuellement – grâce à Dyson, la puissance d’aspiration de l’aspirateur est désormais généralement mesurée en watts d’air, ce qui signifie qu’il est difficile de comparer le produit phare de Samsung avec le dernier Dyson.

Mais Samsung affirme que le Bespoke Jet AI a 280 W d’aspiration dans son mode le plus puissant (avec une consommation électrique totale de 730 W), par rapport aux 210 W du modèle précédent.

Il dispose également de la station de charge, qui est l’une de ses meilleures caractéristiques. Le dock est une affaire de plug-in mince et minimaliste. Lorsque vous remettez l’aspirateur sur le support, non seulement il se charge, mais il sera automatiquement vidé par aspiration dans un sac dans la station d’accueil.

Cela transforme essentiellement un système sans sac en un système avec sac, ce qui en fait une bonne option pour les personnes allergiques ou sensibles à la poussière.

Il a également une durée de vie de la batterie exceptionnellement longue, avec une autonomie maximale de 100 minutes – nous supposons que ce sera sur le réglage le plus bas. Cela se compare très favorablement aux aspirateurs Dyson, qui ont une autonomie maximale de 60 minutes.

Samsung

Curieusement, bien qu’il fasse partie de la gamme de produits Bespoke, il y a très peu de choses esthétiquement sur mesure à propos de cet aspirateur. La gamme de produits Bespoke a commencé avec ses réfrigérateurs et ses réfrigérateurs congélateurs. Les acheteurs pouvaient choisir parmi une gamme de couleurs et de textures pour les panneaux avant, afin de créer un look adapté à leur maison.

Aux États-Unis, vous pouvez acheter le Bespoke Jet original dans différentes options de couleur, tandis qu’au Royaume-Uni, les options de couleur étaient liées à différents modèles.

Cependant, les options de lancement du Bespoke Jet AI sont beaucoup plus limitées. Aux États-Unis, vous avez le choix entre un modèle noir ou blanc. Au Royaume-Uni, c’est uniquement noir. Réservez le vôtre maintenant si vous êtes aux États-Unis ou enregistrez votre intérêt pour obtenir 300 £ de réduction au Royaume-Uni.

Nous testerons le Samsung Bespoke Jet AI, mais en attendant, vous pouvez lire notre critique de l’aspirateur sans fil Samsung Bespoke Jet, ou voir toutes nos recommandations dans notre tour d’horizon des meilleurs aspirateurs que nous avons testés.