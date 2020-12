Êtes-vous à la recherche d’un cadeau pour quelqu’un ce Noël qui donne aussi en retour? Puis-je vous présenter la boîte ASOS X Look Good Feel Better?

Disponible dès maintenant, les clients ASOS peuvent acheter une boîte exclusive pour le visage et le corps en partenariat avec une organisation caritative nationale de lutte contre le cancer, Look Good Feel Better.

Rempli de choix de bien-être parmi MAC, Sunday Riley et Urban Decay, la boîte ASOS X Look Good Feel Better (20 £), c’est le régal ultime pour les proches des clients ou eux-mêmes, tout en soutenant une cause qui est faire une différence positive.







ASOS reversera 100% des bénéfices de chaque vente de la boîte en édition limitée à Look Good Feel Better afin de financer le travail vital qu’elle accomplit pour soutenir les femmes, les hommes et les jeunes adultes qui suivent un traitement contre le cancer.

Pour beaucoup, la combinaison de leur diagnostic de cancer et de la pandémie en cours constitue un défi exceptionnel pour leur bien-être mental et physique. C’est pourquoi, en avril 2020, Look Good Feel Better a lancé des ateliers virtuels; fournir un soutien émotionnel et pratique essentiel aux personnes atteintes de cancer pour aider à réduire les sentiments d’isolement et à renforcer l’estime de soi.

Animés par des experts bénévoles, les ateliers de groupe sont conçus pour aider les patients à lutter contre les effets secondaires visibles de leur traitement, tels que la perte des sourcils et des cils et des changements cutanés souvent débilitants, en retrouvant un certain contrôle et en augmentant leur niveau de confiance. En même temps, ils offrent un environnement sûr et amusant pour acquérir des compétences en soins de la peau et en maquillage, partager des expériences et se sentir soutenus en cette période difficile.

ASOS est toujours à la recherche de moyens d’autonomiser les 20 ans et d’être eux-mêmes en toute confiance, comme ils le souhaitent. Avec plus de 200 grandes marques, la vaste offre Visage + Corps d’ASOS leur offre des possibilités infinies d’expérimenter et d’exprimer chaque aspect de leur personnalité de manière nouvelle.

Et cette magnifique boîte contient tout ce dont vous, un ami ou un membre de votre famille avez besoin pour paraître et se sentir à son meilleur à Noël et au nouvel an.

Nous avons décrit tous les détails sur ce que vous pouvez trouver dans la boîte ci-dessous.

Boîte ASOS X Look Good Feel Better:







Alors qu’est-ce que tu attends? Obtenez le vôtre avant qu’ils ne soient partis, ici.