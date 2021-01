Asos construira un entrepôt géant de 90 millions de livres sterling au Royaume-Uni et recrutera 2000 travailleurs

Le groupe de mode en ligne Asos a annoncé qu’il investirait 90 millions de livres sterling dans un nouveau centre après avoir quadruplé les bénéfices annuels l’année dernière.

Le détaillant prévoit d’ouvrir le centre de Lichfield, Staffordshire d’ici 12 mois et emploiera 2 000 personnes sur le site au cours des trois prochaines années.

L’entrepôt de la coentreprise AEW et Allianz Real Estate de 437000 pieds carrés à Fradley Park ouvrira dans les 12 mois et sera pleinement opérationnel d’ici 2023, a déclaré Asos dans un communiqué.

En octobre, la société a annoncé qu’elle avait vu ses bénéfices annuels plus que quadrupler grâce à des mesures de réduction des coûts et que les clients renvoyaient moins d’articles au milieu de la pandémie.

Asos prévoit d’ouvrir un nouveau centre de distribution (en photo un autre près de Barnsley) à Lichfield, Staffordshire dans les 12 mois et emploiera 2000 personnes sur le site au cours des trois prochaines années.

Le PDG d’Asos, Nick Beighton, a déclaré: «Cet investissement important dans les infrastructures et la création d’emplois à grande échelle reflète la confiance qu’ASOS a dans son avenir et la qualité des compétences et des talents disponibles dans ce site bien placé.

Le secrétaire aux affaires, Alok Sharma, a déclaré que l’entreprise était une «grande réussite britannique» avec une «main-d’œuvre qualifiée».

« Cet investissement créateur d’emplois à Lichfield est exactement le type d’engagement à long terme dont nous avons besoin de la part des entreprises alors que nous reconstruisons mieux après la pandémie », a ajouté M. Sharma.

Asos a déclaré des bénéfices avant impôts de 142,1 millions de livres sterling pour l’année se terminant le 31 août, en hausse de 329% par rapport aux 33,1 millions de livres sterling un an plus tôt, les ventes ayant bondi de 19%, dont une croissance de 18% au Royaume-Uni.

Il a ignoré la flambée des coûts due à la pandémie en réalisant des économies dans l’ensemble du groupe, tandis que la tendance des clients à acheter plus prudemment et à moins retourner a également compensé la baisse de la demande d’articles de sortie.

M. Beighton a déclaré à l’époque: «Il est peu probable que la vie de nos clients d’une vingtaine d’années revienne à la normale avant un certain temps.

Mais il a déclaré que face à la pandémie, Asos avait «relevé ce défi de front».

Le groupe a amélioré ses perspectives de bénéfices pour l’année entière en août, affirmant que les clients faisaient plus attention à ce qu’ils achetaient pour éviter de renvoyer des vêtements pendant la crise.

Il a déclaré que les acheteurs renvoyaient moins d’articles parce qu’ils avaient changé ce qu’ils achetaient sur le site, passant des vêtements de cérémonie à des produits tels que les vêtements de sport et le mascara, qui sont moins susceptibles d’être renvoyés en temps normal.

Asos a déclaré que le nombre de clients britanniques avait augmenté de 11% sur l’année pour atteindre 7 millions.

Mais alors que les points de vente en ligne voient leurs bénéfices monter en flèche, l’avenir de la grande rue est en jeu alors qu’un deuxième verrouillage se profile.

Une série de magasins populaires, notamment Oasis, Laura Ashley, Debenhams et Warehouse, ont fermé leurs portes après avoir été contraints à l’administration lorsque le Royaume-Uni est entré en lock-out.