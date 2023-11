ASMR : Détente ou Irritation ? – Actualités en neurosciences

Résumé: Il a été scientifiquement démontré que l’ASMR, un phénomène apprécié par beaucoup pour ses effets calmants, modifie positivement l’humeur et les réponses physiologiques comme la fréquence cardiaque et la tension artérielle chez 25 à 30 % des personnes.

Les chercheurs, après avoir examiné plus de 1 000 articles scientifiques, ont confirmé la description et l’expérience cohérentes de l’ASMR chez tous les individus, notant des changements dans les ondes cérébrales delta et l’activation dans des régions spécifiques du cerveau.

Cependant, les effets à long terme de l’ASMR sur la santé mentale restent non prouvés, ce qui a incité une équipe à planifier d’autres études avec des vidéos de contrôle pour explorer les impacts durables.

L'ASMR présente des avantages à court terme sur l'humeur et la physiologie, mais les effets à long terme sur la santé mentale ne sont pas encore compris. Les études EEG et IRMf montrent que l'ASMR diminue les ondes delta et active les zones cérébrales associées à l'attention et au mouvement. Des recherches futures sont prévues pour comparer les effets à long terme des vidéos ASMR avec des vidéos témoins telles que les clips de « visite à pied ».

Même si certains spectateurs trouvent les vidéos irritantes, pour de nombreuses personnes, y compris de nombreux étudiants, elles sont devenues une partie importante de leur vie – par exemple pour se détendre après une dure journée à l’université ou pour s’endormir. Mais qu’est-ce que l’ASMR réellement ?

Pour le savoir, les chercheurs ont examiné plus de 1 000 articles et en ont filtré 54 sur le thème de l’ASMR, précédemment publiés dans une revue scientifique après examen par des pairs d’experts indépendants.

Les études IRMf ont montré à plusieurs reprises que, entre autres, des zones cérébrales très spécifiques sont impliquées dans l’expérience ASMR, en particulier le gyrus cingulaire antérieur, qui est lié aux processus attentionnels, ainsi que des régions cérébrales liées au mouvement. Crédit : Actualités des neurosciences

“Nous avons découvert que l’ASMR est un phénomène clairement défini qui est vécu et décrit par de nombreuses personnes de manière très similaire”, explique Tobias Lohaus.

“Les téléspectateurs expérimentés du contenu ASMR ne semblent pas non plus être guidés par les effets d’attente.”

Plus précisément, pour environ 25 à 30 % de personnes pouvant expérimenter l’ASMR, plusieurs études ont montré que regarder des vidéos ASMR était associé à des effets positifs à court terme sur leur humeur, ainsi qu’à des changements physiologiques tels qu’un rythme cardiaque plus lent et une pression artérielle plus basse.

En outre, des études EEG ont montré à plusieurs reprises que l’expérience ASMR est associée à une diminution des ondes dites delta, qui sont généralement liées au sommeil profond, mais qui, plus récemment, ont également été liées aux états de conscience.

“Peut-être précisément ces états de conscience qui se produisent dans un état de relaxation”, spécule Lohaus.

Les études IRMf ont montré à plusieurs reprises que, entre autres, des zones cérébrales très spécifiques sont impliquées dans l’expérience ASMR, en particulier le gyrus cingulaire antérieur, qui est lié aux processus attentionnels, ainsi que des régions cérébrales liées au mouvement.

Étude sur les effets à long terme en cours

“Il est néanmoins important de souligner que nous n’avons pas encore découvert d’étude démontrant les effets à long terme sur la santé mentale induits par l’ASMR”, souligne Tobias Lohaus.

“Cela nécessitera de futures études examinant les effets des vidéos ASMR sur une période plus longue et les comparant au visionnage de vidéos témoins.”

L’équipe de recherche de l’Université de la Ruhr à Bochum et de l’Université de Duisburg-Essen prévoit déjà une telle étude dans le cadre d’une proposition de recherche commune plus large.

L’équipe a jeté les bases de son nouveau projet en publiant début 2023 une étude ASMR, qui a montré que les vidéos dites de visites à pied, dans lesquelles les gens filment leur promenade dans une certaine zone, pourraient être des vidéos de contrôle appropriées. Ces vidéos sont associées à une expérience ASMR nettement inférieure à celle des clips ASMR.

Le présent article guidé par PRISMA passe systématiquement en revue l’état actuel de la recherche sur la réponse méridienne sensorielle autonome (ASMR). Une recherche documentaire systématique a été menée dans Pubmed, SCOPUS et Web of Science (dernière recherche : mars 2022) en sélectionnant toutes les études ayant mené des recherches scientifiques quantitatives sur le phénomène ASMR.

Cinquante-quatre études portant sur l’ASMR ont été récupérées (nombre total de participants : n = 11 140). L’ASMR peut être liée à plusieurs variables liées à la santé mentale (par exemple, une meilleure humeur) et à des traits de personnalité (par exemple, le névrosisme).

Au niveau neurobiologique, l’ASMR a été associée à des modèles de réponse électrophysiologiques altérés (suggérant provisoirement une diminution de l’onde δ), à l’activation de zones cérébrales spécifiques (en particulier le gyrus cingulaire antérieur et les régions liées au mouvement) et à des modèles de connectivité fonctionnelle atypiques ainsi qu’à des changements physiologiques. comme la réduction de la fréquence cardiaque.

Les études futures devraient évaluer le lien entre l’ASMR et d’autres constructions psychologiques, révéler des modèles de résultats neurobiologiques plus spécifiques et mener des études d’intervention ASMR à long terme.