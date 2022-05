ASMR : Design Museum dévoile une nouvelle exposition sur le tabou des picotements

Écrit par Léa Dolan, CNNLondres, Royaume-Uni

ASMR – abréviation de réponse méridienne sensorielle autonome – est une sensation physique qui a dominé un coin d’Internet pendant une bonne partie de la décennie. Il a une suite dédiée, avec plus de 14 millions de recherches mensuelles sur YouTube, et a lancé des carrières entières, où les créateurs numériques publient très doucement du contenu induisant l’ASMR – coupe de savon, pétrissage de slime et jeu de rôle chuchoté relèvent tous de la genre perplexe – dans l’espoir de gagner des téléspectateurs fidèles.

Habituellement vécu seul, dans une chambre ou dans un endroit privé (certains ont admis ressentir une “honte” irrationnelle lorsqu’ils s’engagent dans le visionnage ASMR), la montée de l’ASMR a été liée à notre ère numérique de plus en plus isolante.

L’exposition au Design Museum de Londres espère légitimer la pratique souvent clandestine de l’ASMR. Crédit: Ed Reeve

Maintenant, une nouvelle exposition, “Weird Sensation Feels Good: The World of ASMR”, au Design Museum de Londres cherche à amener cette pratique très privée et numérique dans un espace public et physique.

L’espace d’exposition propose un éventail d’invites, allant de repères visuels et de clips audio à des installations interactives qui combinent le son et le toucher, chacune dans le but de déclencher une sensation physique chez les visiteurs.

En tant que personne qui n’a jamais recherché de vidéos ASMR auparavant, ou qui s’est sentie particulièrement affectée lorsque l’algorithme me les a envoyées de toute façon, mes attentes d’une exposition immersive dédiée au déclenchement de cette sensation corporelle insaisissable étaient faibles. Un guide du visiteur imprimé contenant plusieurs clauses de non-responsabilité, y compris un avertissement selon lequel “il est possible de ne rien ressentir du tout” car l’ASMR est “très individuelle” a alimenté mon soupçon que je laisserais l’événement froid. Mais je ne l’ai pas fait.

Une installation interactive à l’exposition a encouragé les utilisateurs à créer leurs propres sons de déclenchement ASMR. Crédit: Ed Reeve

Cela ressemblait à des tapas ASMR – de petites introductions de la taille d’une bouchée dans différentes activations neurologiques jusqu’à ce que vous en trouviez une dont vous vouliez vous régaler. Les graphiques animés abstraits, par exemple, bien qu’hypnotiques dans leurs mouvements infinis (un écran affichait un objet sans fin découpé en tranches encore et encore à la manière d’une machine Play-Doh Fun Factory) ne m’ont pas diverti, encore moins envoyé mon cerveau dans un calme profond.

Épousseter un microphone avec une boîte à outils de pinceaux moelleux tout en écoutant la lecture, comme une installation interactive m’a demandé de le faire, m’a fait rire – mais seulement parce que je ne pouvais pas imaginer qui aurait une réaction aussi viscérale à quelque chose d’aussi banal.

Et puis je suis entré dans la fosse de conversation à l’allure cérébrale au centre de la pièce: un espace de détente entièrement recouvert de moquette blanc cassé composé de coussins tubulaires en accordéon qui, lorsqu’ils sont allongés, semblent bien se cambrer au-dessus de votre tête. Là, je suis resté immobile, captivé par une vidéo d’un toiletteur sud-coréen embellissant méticuleusement un caniche blanc. Cela m’a complètement apaisé : le bruit de l’eau qui coulait pendant que le chiot était shampouiné dans un évier caverneux en chrome, le doux bruit de souffle du sèche-cheveux sur son pelage, le claquement délicat des ciseaux en forme de croissant ; sculptant la fourrure de cet animal comme une topiaire. Je ne me souviens pas combien de temps je suis resté là, seulement que c’était jusqu’à la fin de la vidéo et qu’un étranger est venu et a commenté ma fascination visible.

L’arène ASMR rembourrée a été construite pour imiter l’intimité et le confort d’une chambre à coucher. Crédit: Ed Reeve

« C’est un peu comme si tu étais dans du liquide amniotique, n’est-ce pas ? a déclaré le conservateur James Taylor-Foster à l’extérieur de la fosse aux cerveaux. “Notre objectif principal”, a expliqué l’architecte à l’origine de la conception du spectacle, Dagnija Smilga, “était de créer un espace public où l’on se sent en sécurité, protégé et calme. C’est pourquoi nous avons utilisé cette forme ronde et ces bras qui vous serrent dans les bras.”

La fosse incurvée comprend une poignée de coins et recoins où les visiteurs peuvent s’enfoncer sans être dérangés. “La moitié des œuvres dans l’arène, vous pouvez les regarder sur YouTube”, a déclaré Taylor-Foster. “Cette exposition fait donc autre chose. Elle vous invite à comprendre ces œuvres dans un contexte différent, dans un cadre partagé. Et à les comprendre dans le cadre d’une série de discours plus larges.”

‘슈앤트리 SHU AND TREE’, les toiletteurs coréens responsables de mon état méditatif, comptent plus de 1,7 million d’abonnés YouTube. Nulle part sur leur profil il n’est mentionné qu’ils sont des créateurs d’ASMR, mais leur vidéo a déniché une réaction en moi. C’est une forme “d’ASMR involontaire”, a déclaré Taylor-Foster, une sous-section du phénomène qui précède bien le battage médiatique actuel sur YouTube. Le regretté Bob Ross – un autre artiste présenté dans l’exposition – est un exemple charnière d’ASMR involontaire, selon Taylor-Foster, pour tous ses encouragements à voix douce et le son des poils de pinceau sur la toile. De même, si vous vous êtes déjà endormi avec les prévisions d’expédition de la BBC, vous êtes peut-être dans l’ASMR. Et tout ça pour dire si vous l’êtes, il n’y a pas de honte, assure Taylor-Foster.

“L’intérêt de faire une exposition à ce sujet est de dire:” Non, ce n’est pas bizarre. Pas dans un sens négatif “”, a-t-il déclaré. “C’est en fait une partie du tissu de nos vies. Et par [putting on an exhibition] dans un musée, nous le légitimons.”

“Weird sensation feel good: The World of ASMR” est ouvert au Design Museum de Londres du 13 mai au 16 octobre 2022.