ASML, une entreprise de puces critiques, affirme qu’un ancien employé chinois a détourné des données

La société néerlandaise ASML fabrique l’une des machines les plus importantes nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées au monde. Les bordures de puces américaines ont laissé les entreprises, y compris ASML, se démener pour comprendre ce que les règles signifient dans la pratique.

ASML l’une des entreprises de semi-conducteurs les plus critiques au monde, a déclaré mercredi qu’elle avait récemment découvert qu’un ancien employé en Chine avait détourné des données liées à sa technologie propriétaire.

La société néerlandaise a déclaré qu’elle ne pensait pas que le détournement allégué soit important pour son activité.

“Nous avons été victimes d’un détournement non autorisé de données relatives à une technologie propriétaire par un (désormais) ancien employé en Chine”, a déclaré ASML dans son rapport annuel.

“Cependant, à la suite de l’incident de sécurité, certaines réglementations de contrôle des exportations peuvent avoir été violées. ASML a donc signalé l’incident aux autorités compétentes.”

Les données détournées concernaient des documents. ASML ne s’est pas étendu sur les détails.

L’incident de sécurité survient à un moment sensible pour ASML et le gouvernement des Pays-Bas qui a été pris au milieu d’une bataille pour la suprématie technologique entre les États-Unis et la Chine. Les semi-conducteurs font partie intégrante de cette rivalité.

ASML occupe une position unique dans la chaîne d’approvisionnement des puces. La société fabrique un outil appelé machine de lithographie aux ultraviolets extrêmes qui est nécessaire pour fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés, tels que ceux fabriqués par TSMC. ASML est la seule entreprise au monde à produire ce kit.

Les États-Unis craignent que si ASML expédie les machines en Chine, les fabricants de puces du pays pourraient commencer à fabriquer les semi-conducteurs les plus avancés au monde.qui ont de nombreuses applications militaires et avancées d’intelligence artificielle.

Depuis 2018, les États-Unis auraient fait pression sur le gouvernement néerlandais pour qu’il empêche ASML d’expédier des machines EUV en Chine. ASML n’a jamais expédié l’outil en Chine.

Le mois dernier, Bloomberg ont rapporté que les États-Unis avaient conclu un accord avec le Japon et les Pays-Bas pour restreindre les exportations de machines de fabrication de puces avancées vers la Chine.