ASML prévoit une augmentation de 25% de ses revenus en 2023 alors que l’industrie des puces se redresse

Fabricant néerlandais d’équipements de puces ASML prévoient un bond des revenus en 2023, car l’industrie des semi-conducteurs prévoit une nouvelle accélération de la croissance au second semestre de cette année.

ASML est l’une des entreprises les plus importantes au monde dans la chaîne d’approvisionnement des puces. Elle produit des machines nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées au monde.

Pour le quatrième trimestre 2022, les ventes nettes d’ASML ont augmenté de plus de 29 % pour atteindre 6,4 milliards d’euros (7 milliards de dollars), a-t-il annoncé mercredi. Pour l’ensemble de l’année, le chiffre d’affaires s’est établi à 21,1 milliards d’euros, en hausse de plus de 13 % sur un an. Cependant, le résultat net de l’année entière a en fait diminué de plus de 4% à 5,6 milliards d’euros.

ASML prévoit que ses ventes nettes pour 2023 augmenteront de plus de 25 % par rapport à 2022.

“Lorsque nous examinons l’état de l’industrie aujourd’hui, nous ne sommes pas à l’abri des craintes de récession, d’inflation élevée ou de taux d’intérêt élevés, c’est également clair. Et puis nous en voyons l’effet sur les affaires de nos clients”, Le PDG d’ASML, Peter Wennink, a déclaré à CNBC.

Les machines d’ASML sont achetées par des sociétés telles que Intel et TSMC, qui fabriquent en fait les puces qui entrent dans les produits finaux tels que les ordinateurs portables ou les smartphones. Wennink a déclaré qu’il y a eu une augmentation des stocks de puces liées aux produits de consommation, car la demande pour ces appareils électroniques n’est “pas très bonne”.

Mais il a déclaré que les clients d’ASML pensaient que cela serait “de courte durée” et n’annulaient donc pas les commandes.

“La plupart de nos clients nous disent qu’ils s’attendent à une reprise au second semestre de cette année”, a déclaré Wennink.

“Si vous tenez compte du fait que le délai de livraison moyen de nos outils est… disons un an et demi à deux ans et que vous considérez les attentes relativement courtes… d’une récession potentielle, alors les clients n’annulent bien sûr aucune commande, car ils pourraient se retrouver au fond de la file d’attente lorsque cette chose se reproduira.”

Des entreprises comme TSMC et Intel ont augmenté leur capacité à l’échelle mondiale, en particulier alors que les États-Unis et l’Europe tentent de rapprocher la fabrication de puces de chez eux. TSMC est sur le point d’ouvrir deux usines de semi-conducteurs en Arizona, par exemple.