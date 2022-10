ASML empêche le personnel américain de servir les clients en Chine

La société néerlandaise ASML fabrique l’une des machines les plus importantes nécessaires à la fabrication des puces les plus avancées au monde. Les bordures de puces américaines ont laissé les entreprises, y compris ASML, se démener pour comprendre ce que les règles signifient dans la pratique.

La société néerlandaise a déclaré dans une note de service que tout personnel américain, y compris les citoyens américains, les détenteurs de cartes vertes et les ressortissants étrangers vivant aux États-Unis, “n’est pas autorisé à fournir certains services aux usines avancées en Chine”.

ASML l’un des plus importants fabricants d’outils de semi-conducteurs au monde, a dit aux employés américains de cesser de servir les clients chinois, alors que les dernières restrictions à l’exportation de Washington commencent à frapper l’industrie mondiale des puces.

Le mémo ASML, qui circulait sur les réseaux sociaux, a été confirmé comme authentique par un porte-parole de l’entreprise.

ASML est l’un des acteurs les plus critiques de la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs car il produit une machine nécessaire pour fabriquer les puces les plus avancées au monde. L’entreprise basée aux Pays-Bas est la seule entreprise au monde à fabriquer ces machines de lithographie aux ultraviolets extrêmes, qui sont utilisées par des personnes comme TSMC le fabricant de puces le plus avancé au monde.

La semaine dernière, le gouvernement américain a promulgué des règles radicales visant à couper la Chine des puces clés et des équipements de fabrication de semi-conducteurs.

Dans le cadre de ces règles, les “personnes américaines” qui soutiennent le développement ou la production de certaines puces en Chine, y compris celles à usage militaire, ont besoin d’une licence pour le faire.

La règle semble assez large et les entreprises se démènent pour comprendre ce que cela signifie dans la pratique.

“Nous travaillons avec diligence pour évaluer les nouvelles réglementations et leur impact sur l’ASML”, a déclaré la société dans sa note.

Pendant ce temps, les États-Unis ont également accordé des exemptions de leurs nouvelles restrictions à certains des plus grands fabricants de puces au monde.

TSMC a obtenu une licence d’un an pour continuer à acheter des équipements de fabrication de puces américains et les envoyer à son usine de fabrication en Chine, le Nikkei rapporté vendredi. Les opérations de TSMC dans son usine de Nanjing, en Chine, concernent des puces moins sophistiquées.

Washington s’inquiète notamment que la Chine obtienne l’accès aux puces les plus avancées pouvant être utilisées dans des applications militaires, l’intelligence artificielle ou le supercalcul.

TSMC n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Fabricants de puces sud-coréens Samsung et SK Hynix ont également obtenu des dérogations d’un an des États-Unis afin de pouvoir continuer à envoyer des équipements dans leurs usines chinoises sans obtenir de licence, le Horaires de la Corée rapporté jeudi.

Samsung a refusé de commenter. SK Hynix n’a pas répondu à une demande de commentaire.