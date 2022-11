Aslam Inamdar et Pankaj Mohite brillent alors que Puneri Paltan bat les Titans Telugu 38-25

Les raids combinés d’Aslam Inamdar, Pankaj Mohite et Akash Shinde ont donné au Puneri Paltan une cinquième victoire d’affilée avec une victoire 38-25 sur les Telugu Titans dans la saison 9 de la Pro Kabaddi League (PKL) au Gachibowli Indoor Stadium ici samedi .

Le match a démarré lentement, les deux équipes désireuses d’éviter les erreurs et de simplement jouer sur leurs points forts. Soutenus par une foule locale partisane, les Titans ont constamment contrôlé les raiders de Paltan, et malgré la baisse du nombre en raison des prouesses de raid d’Aslam Inamdar, ils ont tiré plusieurs Super Tackles pour éviter le All-Out.

Les équipes sont entrées dans la pause séparées par quatre points, le Paltan menant 14-10.

Le Puneri Paltan a accéléré le rythme au début de la seconde période et en quelques minutes avait infligé le premier All-Out de la soirée aux Titans, pour prendre une avance de 18-10.

Les Titans s’étaient à peine remis de ce All-Out et avant même qu’ils ne puissent se rassembler, un autre a suivi.

Un Super Raid de Pankaj Mohite sur Parvesh Bhainswal, Vishal Bhardwaj et T Adarsh ​​a condamné les Titans à un deuxième ALL OUT en sept minutes pour les laisser à 27-11.

Sous le choc du double All-Out, les Titans ont eu du mal à faire avancer les choses dans le département des raids et dépendaient toujours de leurs défenseurs, qui n’arrêtaient pas de tirer des Super Tackles pour les garder dans le match.

Un autre Super Raid tardif d’Akash Shinde sur Muhammed Shihas, Mohsen Maghsoudlou et Prince D a menacé d’anéantir les Titans, mais l’équipe locale a réussi à rester à flot.

Cependant, l’équipe de Pune a continué à être clinique et a finalement enregistré sa cinquième victoire consécutive.

