Aslam Inamdar donne la victoire à Puneri Paltan face aux Pink Panthers de Jaipur

Puneri Paltan a produit une performance exemplaire pour battre les Jaipur Pink Panthers 32-24 lors de leur match de la Pro Kabaddi League mardi.

Les 13 points d’Aslam Inamdar se sont avérés être la grande différence entre deux équipes qui se sont disputées le contrôle tout au long du match.

Les deux équipes ont égalé raid pour raid et tacle pour tacle pendant la majeure partie de la période d’ouverture. Inamdar de Paltan a été prolifique au début, sa vitesse et son agilité troublant la défense des Pink Panthers à chaque raid.

Bientôt, ses raids ont commencé à s’accumuler et dans les cinq dernières minutes de la première mi-temps, Paltan a commencé à s’éloigner. Dans les dernières secondes de la première mi-temps, ils ont effectué le premier All Out de la soirée, entamant la pause avec une avance de 17-11.

Les Pink Panthers sont entrés en jeu en deuxième période, le duo de raids composé d’Arjun Deshwal et Rahul Chaudhari décrochant soudainement tous leurs raids et mettant la défense chevronnée de Paltan sous une pression immense.

Alors que tout se rapprochait, les gros canons du Paltan se sont ralliés. Tout d’abord, un Super Tackle de Gaurav Khatri a éliminé Deshwal de l’équation, puis presque immédiatement un autre, cette fois de Mohammad Nabibaksh, a éliminé Chaudhari. De regarder un All Out, le Paltan avait soudainement une avance de huit points.

À partir de là, Fazel Atrachali n’a jamais laissé son équipe perdre sa concentration alors qu’elle continuait à ramasser des points cruciaux, gardant les Pink Panthers à bout de bras, et leur a même finalement refusé un point de consolation du match.

