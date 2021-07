réavid Frost, le ministre du Brexit, a publié le le plan du gouvernement pour l’avenir du protocole d’Irlande du Nord mercredi.

Lord Frost a émis un papier de commande qui retravaillerait radicalement le protocole d’Irlande du Nord – un accord qu’il a aidé à négocier et qui n’est entré en vigueur qu’en janvier, qui a introduit des contrôles sur les marchandises qui ont été décrites comme équivalant à une frontière en mer d’Irlande.

Mais la proposition a été rapidement rejetée par l’UE. « Nous n’accepterons pas une renégociation du protocole », a déclaré Maros Sefcovic, vice-président de la Commission européenne, dans un communiqué.

Cela a conduit des responsables à mettre en garde contre une guerre commerciale entre la Grande-Bretagne et l’UE. Des sources européennes affirment que c’est « inévitable » si le Royaume-Uni refuse de revenir sur ses demandes de nouvelles règles post-Brexit sur l’Irlande du Nord.

Le paragraphe clé des propositions du gouvernement britannique est le numéro 77 : « Pour offrir un espace à ces discussions, le gouvernement estime qu’il est essentiel d’assurer la sécurité et la stabilité des entreprises en Irlande du Nord à court terme. En conséquence, nous pensons que l’UE et nous-mêmes devrions convenir d’un « standstill » sur les accords existants, y compris le fonctionnement des délais de grâce en vigueur, et un gel des actions et des processus juridiques existants, afin de garantir qu’il y ait une marge de négociation sans autre bord de falaise, pour fournir un véritable signal de bonne intention de trouver des moyens d’aller de l’avant.

Ainsi, pour tous les discours de « renégociation » voire de « déchirure » du protocole, la seule proposition précise à ce stade est de geler les choses telles qu’elles sont pour permettre aux pourparlers d’avoir lieu. Néanmoins, l’UE insiste sur le fait que son interprétation du protocole exige que de nouvelles restrictions sur les marchandises destinées à l’Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni soient imposées à partir du 1er octobre.

À mon avis, la position du gouvernement britannique est raisonnable et l’UE est inflexible – suggérant que l’envoi de saucisses aux supermarchés de Belfast sape l’intégrité du marché unique de l’UE. Mais j’espère que ce sont les positions de négociation d’ouverture et que le bon sens prévaudra.

