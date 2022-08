Asit Modi parle des acteurs qui quittent la série, dit "unka pet bhar gaya..."

La populaire émission de sitcom Taarak Mehta ka Ooltah Chashmah a vu plusieurs acteurs quitter la série au cours des deux dernières années, de Gurucharan Singh et Neha Mehta en 2020 à la nouvelle de Shailesh Lodha et Raj Anadkat quittant la série cette année. Maintenant, le producteur Asit Kumarr Modi s’est ouvert sur les acteurs quittant TMKOC, comme il est communément abrégé.

Dans une vidéo partagée par le compte de fan de TMKOC, on peut entendre Modi dire : “Dekhiye jaise maine pehle bhi kaha hai, main sabko saath me jod ke rakhna chahta hun. Lekin agar koi log aana hi nahi chahte, unka pet bhar gaya ho, unko lagta ho humne bahot kuch kar liya, aur kuch karna chahiye, humko sirf Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah tak seemit nahi rehna chahiye, wo nahi samajhna chahte, main fir bhi unko kehta hun ki bhai sochiye samajhiye (je veux travailler avec tout le monde, Mais si quelqu’un ne veut pas revenir, ses désirs sont exaucés et il croit qu’il a beaucoup accompli, ou s’il ne veut pas rester limité à Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah…. Je demande toujours qu’ils pensent et comprennent).

Parlant spécifiquement de Shailesh Lodha, qui a interprété Taarak Mehta dans l’émission, Taarak a poursuivi: “Lekin agar nahi aayenge toh, show rukega nahi. Naye Taarak Mehta zarur ayenge, purane aayenge toh bhi humein khushi hongi, naye aayenge toh bhi khushi hogi. Mera ek hi lakshya hai ki humare darshakon ke upar smile bani rahe (Le spectacle continuera. Un nouveau Taarak Mehta pourrait arriver. Nous serons heureux si l’ancien revient. Notre objectif est d’avoir un sourire sur le visage de notre public) .”





Pour les non-initiés, les acteurs et les membres de l’équipe de TMKOC, dont Munmun Dutta et Dilip Joshi, ont récemment célébré son 14e anniversaire avec une cérémonie de coupe du gâteau. Le succès de la série est souvent attribué à son lien étroit avec la société indienne qu’elle représente à travers son scénario et ses personnages.