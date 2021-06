Asin capture sa fille Arin Rayn au milieu de la pratique du Kathak et c’est vraiment un spectacle mignon

La petite fille d’Asin Thottumkal et Rahul Sharma, Arin Rayn, est aimée sur les réseaux sociaux, car l’ancien acteur traite souvent les fans avec ses jolies photos et vidéos. Samedi, elle a profité de son histoire Instagram et a partagé un clic franc de sa petite fille se préparant pour son cours de Kathak. Sur la photo, Arin porte un kurti et un churidar imprimés jaune moutarde tout en se tenant contre un espace mignon dans sa chambre.

Tout en partageant la photo, Asin l’a sous-titrée comme « Pratique du week-end Kathak à trois ans ».

Le jour du troisième anniversaire d’Arin, Asin avait partagé une série de photos et révélé son nom complet sous le nom de « Arin Rayn ». Elle a écrit: « Elle a 3 ans maintenant – Arin Rayn (Son nom – à la fois prénom et nom, une combinaison de Rahul et de mes prénoms. ‘Rayn’ se prononce ‘Ra’-‘in’ mais orthographié avec une torsion. Un court, nom simple, non sexiste, laïc, libre de religion, de caste et de patriarcat.) Merci à chacun d’entre vous qui nous a envoyé de l’amour et des vœux ! En souhaitant à tous santé et bonheur (Désolé pour le post tardif…) #Arins3rdBirthdayPawty # ArinRayn #AR. »

Plus tôt en parlant de son histoire d’amour avec Rahul, Asin avait dit Hello! Magazine, « Je l’ai rencontré alors que je me rendais au Bangladesh pour la promotion d’un de mes films il y a cinq ans. Akshay, notre ami commun et mon co-acteur de l’époque, me l’a présenté. Rahul est apparu comme un homme extrêmement simple et humble personne. Un homme de peu de mots! Ce qui m’a vraiment frappé ce jour-là, c’est « quel gentleman complet il est! » Il est très respectueux envers les femmes et extrêmement digne. »

Alors que Rahul a déclaré: « Asin est unique… elle a cette énergie fabuleuse autour d’elle combinée à beaucoup de grâce et de simplicité qui m’ont terrassé dès le premier jour. Elle aime s’amuser, charmante et, comme elle le dit, un fil conducteur! »