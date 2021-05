Asim Riaz sort sa première chanson de rap «Back to Start» sur Eid – Regardez | Actualités musicales

Bombay: La star et mannequin de ‘Bigg Boss 13’ Asim Riaz a abandonné son premier morceau en tant que rappeur à l’occasion de l’Aïd vendredi. Intitulé « Back to Start », Asim a écrit sa première chanson en plus de la chanter.

Asim dit qu’il avait le numéro avec lui depuis 2015 et qu’il voulait le peaufiner avant de le publier pour les auditeurs.

Découvrez la chanson à la mode:

«Nous regardons autour de nous et nous voyons que tout est en train de changer et qu’une grande partie du bon changement est adoptée. J’avais ‘Back to start’ avec moi depuis 2015 et je voulais le peaufiner jusqu’à ce que je sois prêt à le sortir. là pour les auditeurs », a-t-il dit.

« Je suis très enthousiasmé par sa sortie. Mon souhait pour tout le monde cet Eid est d’avoir la force d’accepter les changements et de se bousculer pour aller de l’avant », a ajouté Asim.

Le numéro de rap dépeint ses jours de lutte, dès le début de sa carrière, et est publié sous Sony Music India.