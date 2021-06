Asim Riaz partage des photos avec Himanshi Khurana, les fans les appellent « le meilleur couple de tous les temps »

Le finaliste de » Bigg Boss 13 « , Azim Riaz, bénéficie d’un grand nombre de fans sur les réseaux sociaux. Son histoire d’amour avec l’ancien co-concurrent Himanshi Khurana a fait parler de lui lorsque les deux ont participé à l’émission de téléréalité. Après cela, Asim et Himanshi ont passé beaucoup de temps ensemble.

Récemment, Azim a partagé une série de photos mettant en vedette Himanshi, qui ont amené leurs fans à les appeler le « meilleur couple de tous les temps ». Les photos datent de mai 2021, lorsque Himanshi s’est envolé pour Jammu pour être avec son petit ami et sa famille pour les célébrations de l’Aïd.

Sur une photo, Asim et Himanshi se regardent doucement dans les yeux. Alors qu’Asim enfilait un jean et une chemise Dennim sur les photos, Himanshi était magnifique dans un costume bleu salwar avec du travail doré.

Les fans ont montré leur amour et leur appréciation pour le couple dans la section des commentaires. Se référant au surnom donné par leurs fans, un utilisateur a écrit « Asimanshi » avec des emojis amoureux tandis qu’un autre a commenté « Le meilleur couple de tous les temps ». Un fan a également écrit » Awesome Jodi « , tandis qu’un autre utilisateur a écrit » Beautiful couple » avec des emojis entendus.

A l’occasion de l’Aïd le mois dernier, Himanshi avait également partagé des photos de ses célébrations avec la famille Riaz.

Le mois dernier, Azim avait sorti son premier numéro de rap, « Back To Start », dans lequel il parle de ses difficultés et de la façon dont les gens lui ont dit qu’il ne réussirait jamais. Mais refusant d’être affecté par les critiques, il a décidé de réaliser ses rêves.

Parlant de la chanson de rap, il a déclaré dans un communiqué: « Nous jetons un coup d’œil autour de nous et nous voyons que tout change et qu’une grande partie du changement positif est adoptée. J’avais ‘Back To Start’ avec moi depuis 2015 et je voulais le peaufiner jusqu’à ce que je sois prêt à le diffuser pour les auditeurs. Je suis très excité qu’il se libère. Mon souhait pour tout le monde cet Eid est d’avoir la force d’embrasser les changements et de se frayer un chemin vers l’avant.

Asim et Himanshi ont également figuré dans un clip intitulé « Kalla Sohna Nai » de Neha Kakkar. Leur alchimie y était extrêmement palpable.