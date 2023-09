Asim Riaz dit que « personne ne peut prendre ma place ou celle de Sidharth Shukla », la vidéo devient virale

Une vidéo d’Asim Riaz est devenue virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut l’entendre dire « personne ne peut me remplacer, moi et Sidharth Shukla ».

Asim Riaz et feu Sidharth Shukla étaient deux des candidats les plus populaires de l’histoire de Bigg Boss. Qu’il s’agisse de leur amitié ou de leur ennemi, Asim et Riaz n’ont ménagé aucun effort pour gagner nos cœurs.

Aujourd’hui, une vidéo d’Asim Riaz devient virale sur les réseaux sociaux dans laquelle on peut l’entendre dire « personne ne peut me remplacer moi et Sidharth Shukla ». Lors de son récent concert, tout en interagissant avec le public, Asim Riaz a déclaré : « Aucun corps putain de roi ne peut prendre mon espace ou celui de Sidharth Shukla. RIP frère. La vidéo devient virale sur les réseaux sociaux et les fans réagissent.





L’un d’eux a écrit : « C’est pour cela qu’ils disent de ne haïr personne au point de devoir faire des formalités plus tard. » Le deuxième dit : « Vous êtes tous les deux frères pour nous. » Le troisième a dit : « Jo haters bolrhe hai ki ye view ke liye Sidharth ka name le rha hai to unko bata du jab uska death hua tha to sabse pehle ye gya tha usko dekhne. » Le quatrième a dit : « C’est faux, il essaie toujours d’éprouver de la sympathie. »

Sidharth a fait ses débuts d’acteur en 2008 avec Babul Ka Aangann Chootey Na. Il a enchaîné avec des émissions telles que Jaane Pehchaane Se Ye Ajnabbi et Love You Zindagi. Il est ensuite apparu dans l’émission populaire Balika Vadhu et a joué le rôle du collectionneur de district Shivraj Shekhar.

Sidharth a ensuite décroché un rôle dans le film Humpty Sharma Ki Dulhania. Il a participé à l’émission de télé-réalité de danse des célébrités Jhalak Dikhhla Jaa 6 et a même animé des émissions telles que India’s Got Talent 6. Il est ensuite apparu sur Khatron Ke Khiladi 7 en 2015 et a remporté l’émission. Après cela, il a participé à Bigg Boss 13 et est devenu le gagnant. Il est devenu célèbre comme jamais auparavant dans Bigg Boss. Son lien avec son compatriote Shehnaaz Gill et sa personnalité gagnante ont incité les fans du monde entier à l’encourager.

