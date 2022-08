Asim Riaz cible une “personnalité influente” de Bollywood, dit que “les fausses promesses ne me feront pas déprimer”

Asim Riaz, une star de la télévision, a écrit un message sur Twitter qui s’adressait aux “personnalités influentes de l’industrie”

Il a écrit: «Mon père s’est vu promettre un projet de film par une personnalité influente de l’industrie. Plus d’un an, ils ont utilisé mon nom pour le battage médiatique du projet, toutes les grandes publications médiatiques en ont parlé et l’ont confirmé, tout ce que je veux dire, c’est que toutes les fausses promesses ne me feront pas déprimer. La pression et l’anxiété qu’ils m’ont infligées ne me feront jamais arrêter de faire ce que je fais maintenant, alors mujhey apney tour se duniya ko jeene de..”

Réagissant au message, l’un de ses fans a écrit: “Champ, nous sommes avec vous et InchaAllah, le meilleur est écrit pour vous.”

Un autre a écrit: «En effet, il y a quelque chose de bien écrit et si ce n’est pas arrivé, il y a un signe dedans. Vous savez que le tout-puissant nous guide toujours sur le bon chemin. InshAllah le meilleur est encore à venir et vos prières Asim Squad sont avec vous pour toujours.

Il y a quelques mois, Asim Riaz avait publié une mise au point sur son tweet controversé ciblant indirectement Shehnaaz Gill. Le mannequin s’est rendu sur Instagram et a mentionné qu’il avait perdu l’un de ses “bons amis le mois dernier à Jammu”, “il en a aussi des proches”.

Asim a également déclaré que son tweet était destiné à ses autres amis qui appartiennent au même groupe et qui “font la fête en ce moment à Goa”. Il a écrit: “Les gars, j’ai attiré votre attention et je pense que je dois clarifier cela maintenant…. J’ai perdu un de mes bons amis de Jammu et peu de mes amis du même groupe font la fête maintenant à Goa…. Donc, je leur disais en fait pas qui vous supposez tous et rappelez-vous que si je veux dire quelque chose, ayez le courage de le dire directement…. J’ai aussi des proches, j’ai aussi mes potes, alors arrêtez de cibler, arrêtez de supprimer les lacunes et arrêtez de prendre de la sympathie.