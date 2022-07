Asim Ghafoor: Les États-Unis démentent avoir demandé l’arrestation de l’avocat de Jamal Khashoggi après qu’il a été détenu et emprisonné aux Émirats arabes unis | Nouvelles du monde

Les États-Unis ont déclaré qu’ils n’avaient pas demandé aux Émirats arabes unis d’arrêter l’ancien avocat du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi, après sa condamnation à la prison.

L’avocat des droits civiques et citoyen américain Asim Ghafoor a été condamné samedi à trois ans de prison pour blanchiment d’argent et évasion fiscale et a été informé qu’il serait expulsé à sa libération.

M. Ghafoor a nié les accusations et a déclaré qu’il n’avait aucune idée qu’il avait été condamné à un moment donné dans le passé, en son absence.

Il a été arrêté jeudi à l’aéroport de Dubaï alors qu’il se rendait à Istanbul et a été emmené dans un centre de détention d’Abu Dhabi.

Les Émirats arabes unis ont déclaré que l’arrestation de M. Ghafoor était une initiative coordonnée avec les États-Unis pour “lutter contre les crimes transnationaux”, ajoutant que les autorités américaines avaient demandé l’aide des Émirats dans le cadre d’une enquête sur l’évasion fiscale présumée de l’avocat et ce qu’il a qualifié de transferts d’argent suspects aux Émirats. .

Mais les États-Unis ont maintenant contesté cette version, le département d’État affirmant qu’il n’avait “pas demandé l’arrestation de M. Ghafoor”.

Le département d’État a renvoyé d’autres questions au ministère de la Justice, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

M. Ghafoor siège au conseil d’administration de l’organisme de surveillance des droits de l’homme Democracy for the Arab World Now (DAWN) basé à Washington et était un ami proche de M. Khashoggil’écrivain dissident et chroniqueur du Washington Post démembré par des agents saoudiens à Istanbul en 2018.

M. Ghafoor représentait M. Khashoggi et sa fiancée Hatice Cengiz.

L’arrestation a été évoquée “au plus haut niveau des autorités émiraties”, a déclaré le département d’Etat, ajoutant qu’il avait également fourni un soutien consulaire, les responsables américains ayant vu M. Ghafoor plus récemment dimanche.

“Nous avons fait part de notre attente que les droits de M. Ghafoor à un procès équitable et public et aux garanties d’un procès équitable soient pleinement respectés et qu’il soit traité avec humanité”, a ajouté le département dans un communiqué.

“Détention injustifiée”

Sarah Leah Whitson, directrice exécutive de DAWN, a déclaré : “Nous sommes scandalisés par la détention injustifiée de notre membre du conseil d’administration et extrêmement préoccupés par sa santé et sa sécurité physique compte tenu du dossier bien documenté d’abus aux Émirats arabes unis, y compris la torture et les traitements inhumains. “

En 2014, M. Ghafoor était l’un des cinq éminents musulmans américains dont les e-mails auraient été secrètement scannés par la National Security Agency et le FBI dans le cadre du programme de surveillance secrète du gouvernement américain visant les terroristes étrangers et d’autres menaces à la sécurité nationale.