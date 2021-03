Le gouvernement britannique a présenté des plans pour durcir les règles en matière d’asile afin de dissuader les migrants non autorisés de traverser le continent en rendant plus difficile les demandes de remboursement et plus facile d’expulser des personnes.

Le nouveau système prévoit d’accélérer l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés, de durcir les peines pour les passeurs et ceux qui entrent illégalement, et d’augmenter les contrôles en mer. De manière controversée, elle cherche également à empêcher les demandeurs d’asile potentiels d’entrer dans le système s’ils ont déjà voyagé dans un «pays sûr» comme la France.

Les propositions ont été qualifiées d ‘ »inhumaines » par la Croix-Rouge, car les affirmations seraient jugées en fonction de la manière dont les gens sont entrés dans le pays. On ne sait pas non plus comment les demandeurs déboutés pourraient être renvoyés sans l’accord d’autres pays maintenant que le Royaume-Uni a quitté l’UE.

L’année dernière, le Royaume-Uni a reçu des demandes d’asile plus éloignées que d’autres pays européens tels que la France, l’Allemagne et l’Espagne. Cependant, il y a eu beaucoup de couverture médiatique et d’indignation du public face aux voyages dangereux et parfois mortels à travers la Manche, avec des migrants et des réfugiés passés clandestinement dans de petits bateaux ou à l’arrière de camions.

Le ministre britannique de l’Intérieur (ministre de l’Intérieur), Priti Patel, a déclaré au Parlement que la grande majorité des demandeurs d’asile étaient des jeunes hommes. « Nous devrions nous demander, où sont les femmes et les enfants vulnérables que ce système devrait exister pour protéger? » elle a dit.

Avec 109 000 demandes en suspens, 52 000 en attente d’une décision initiale et près des trois quarts en attente d’un an ou plus, le système actuel était débordé, a-t-elle ajouté. Des contrôles plus sévères sont envisagés pour attraper des adultes qui prétendent être des enfants.

« L’incapacité persistante à faire appliquer nos règles d’immigration, avec un système ouvert au profit des migrants économiques et à l’exploitation par des criminels, érode la confiance du public et défavorise les personnes vulnérables qui ont besoin de notre aide », a déclaré Patel à la Chambre des communes.

Le gouvernement avait trois « objectifs fermes mais équitables », a poursuivi le ministre: accroître l’équité pour soutenir ceux qui en ont vraiment besoin, dissuader l’entrée illégale au Royaume-Uni et briser le « modèle commercial » des passeurs, et renvoyer plus rapidement ceux qui n’avait pas le droit d’être dans le pays.

Patel dit que les demandeurs d’asile qui arrivent via des itinéraires organisés et sponsorisés verront leurs demandes examinées rapidement, tandis que les autres qui arrivent illégalement ne recevront qu’une autorisation temporaire de rester, recevront des avantages limités et seront régulièrement évalués en vue de leur renvoi.

Des groupes de réfugiés et des avocats spécialisés dans l’immigration affirment que le plan discrimine injustement les réfugiés en fonction de la manière dont ils sont arrivés au Royaume-Uni.

«Les propositions créent effectivement un système injuste à deux niveaux, dans lequel le cas d’une personne et le soutien qu’elle reçoit sont jugés sur la façon dont ils sont entrés dans le pays et non sur leur besoin de protection», a déclaré Mike Adamson, directeur général de la Croix-Rouge britannique. «C’est inhumain.»

Dans le cadre de ces plans – qui n’ont pas encore été transformés en législation et approuvés par le Parlement – les passeurs risquent jusqu’à la prison à vie.

Mais le principal parti travailliste de l’opposition a déclaré que ces mesures ne feraient «pratiquement rien» pour empêcher les gens de tenter des voyages dangereux pour entrer au Royaume-Uni.

Environ 8 500 personnes sont entrées en Grande-Bretagne l’année dernière en traversant la Manche à bord de petits bateaux, selon les chiffres du gouvernement britannique, et plusieurs sont mortes en tentant de faire le voyage.

Les gouvernements britanniques précédents ont également fait – mais n’ont pas tenu – des promesses d’accélérer les décisions en matière d’asile et de renvoyer rapidement ceux qui échouent.

Le gouvernement affirme que 35 099 personnes ont déposé une demande d’asile au Royaume-Uni au cours de l’année allant jusqu’en mars 2020, l’Iran, l’Albanie et l’Irak en tête de la liste des pays d’où ils viennent. Ce chiffre représente environ un tiers du nombre de demandeurs d’asile en Allemagne et moins de la moitié du total pour l’Espagne et la France.

Le gouvernement britannique n’a pas encore conclu d’accords avec les pays de l’UE sur le retour des demandeurs d’asile déboutés. Le Brexit signifie que la réglementation de l’UE, permettant aux États membres dans certaines circonstances de renvoyer les demandeurs d’asile dans un pays de l’UE par lequel ils sont passés, ne s’applique plus au Royaume-Uni.