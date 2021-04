L’Asie continue d’être l’endroit le plus cher au monde pour être riche, selon un nouveau rapport, qui a vu la résilience de la région à la pandémie de Covid-19 maintenir les prix élevés. Le continent le plus peuplé du monde est resté le plus coûteux pour les particuliers fortunés et très fortunés (HNWI) en Rapport mondial sur la richesse et le mode de vie de la Banque Julius Baer 2021 car sa réponse rapide à la crise sanitaire mondiale et la stabilité générale de la monnaie ont maintenu le coût des produits de luxe dans la région. Selon le rapport annuel, quatre des cinq villes les plus chères pour les HNWI – des personnes disposant d’un million de dollars ou plus d’actifs à investir – se trouvent désormais en Asie.

Shanghai, en Chine, a grimpé en tête du classement des 25 villes mondiales pour être nommée l’endroit le plus cher où vivre en tant qu’individu riche. Hong Kong, numéro un de l’année dernière, a glissé à la troisième place, tandis que Tokyo, au Japon, est restée stable en deuxième position. Monaco, petit État riche d’Europe occidentale, et Taipei, Taiwan, ont complété le top cinq.

Covid n’est pas devenu une épidémie (en Asie) de la même manière que les autres pays de l’indice. Rajesh Manwani responsable des marchés et des solutions de gestion de fortune (Asie-Pacifique), Bank Julius Baer

« Covid n’est pas devenu une épidémie (en Asie) de la même manière que les autres pays de l’indice », a déclaré Rajesh Manwani, responsable des marchés et des solutions de gestion de fortune pour l’Asie-Pacifique à la Bank Julius Baer. L’Europe et le Moyen-Orient se sont classés en deuxième position, la majorité des villes mondiales représentées dans la région étant portées par la force de l’euro et du franc suisse. Les Amériques, quant à elles, durement touchées par la pandémie, sont devenues la région la moins chère pour vivre un style de vie de luxe, alors que les dollars américains et canadiens ont chuté par rapport aux autres grandes devises mondiales.

Les nouveaux produits de luxe incontournables

Le classement est basé sur le prix d’un panier de produits de luxe représentant les achats discrétionnaires des HNWI dans les 25 villes du monde. Cette année, la liste a connu des changements majeurs puisque quatre des 18 articles ont été remplacés alors que la pandémie modifiait les habitudes de consommation des consommateurs. Les entraîneurs personnels, les banquets de mariage, le Botox et les pianos ont été expulsés et remplacés par des vélos, des tapis roulants, une assurance maladie et un ensemble technologique comprenant un ordinateur portable et un téléphone.

« Au cours d’une année marquée par des verrouillages mondiaux, la technologie personnelle et les tapis de course ont gagné en popularité, tandis que le prix des chaussures pour femmes a chuté », note le rapport. «À l’avenir, nous pensons que tous ces éléments continueront d’avoir une place dans la liste», a ajouté Manwani, prédisant que les changements induits par la pandémie deviendraient permanents. Dans l’ensemble, les produits de luxe qui ont subi les plus fortes baisses de prix en dollars américains ont été les chaussures pour femmes (-11,7%), les suites d’hôtel (-9,3%) et le vin (-5,3%). Les vols en classe affaires (11,4%), le whisky (9,9%) et les montres (6,6%) ont enregistré la plus forte augmentation.

Tendances de la richesse en Asie à surveiller

L’Asie devrait maintenir son bastion en tant que région la plus chère du monde pour les riches au cours des prochaines années, alors que sa croissance économique se poursuit à un rythme soutenu, note le rapport. L’Inde – qui abrite actuellement l’une des villes mondiales les plus abordables de la région, Mumbai – sera l’un des pays à la tête de cette charge, a déclaré Mark Matthews, responsable de la recherche Asie-Pacifique, Bank Julius Baer.

L’Inde va devenir plus chère. Maintenant, c’est une bonne affaire. Mark Matthews responsable de la recherche (Asie-Pacifique), Bank Julius Baer