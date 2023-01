Asian Cricket Council critique les commentaires du chef du conseil d’administration de Slam Pak ciblant Jay Shah

L’Asian Cricket Council (ACC) a critiqué le président du Pakistan Cricket Board (PCB) pour les commentaires qu’il a faits à la suite de l’annonce du calendrier ACC 2023-24 et de la structure de la voie jeudi. Le président par intérim du PCB, Najam Sethi, avait critiqué Jay Shah pour avoir présenté “unilatéralement” la structure et le calendrier. Maintenant, l’organisme de cricket asiatique a riposté, suggérant que le calendrier a été partagé en décembre 2022 avec tous les membres, y compris le conseil d’administration du Pakistan, mais aucune réponse n’est venue de leur part. Quelques autres membres, cependant, ont partagé leur point de vue sur le calendrier et la structure.

“Merci @JayShah d’avoir présenté unilatéralement la structure et les calendriers @ACCMedia1 2023-24, en particulier concernant la Coupe d’Asie 2023 pour laquelle le Pakistan est l’hôte de l’événement. Tant que vous y êtes, autant présenter structure & calendrier de notre PSL 2023 ! Une réponse rapide sera appréciée », avait fait remarquer Sethi.

En réponse, la déclaration de l’ACC se lit comme suit : “Il est venu à notre connaissance que le président du PCB, M. Najam Sethi, a fait un commentaire sur le président de l’ACC prenant unilatéralement la décision de finaliser le calendrier et de l’annoncer. L’ACC tient à préciser qu’il a suivi une procédure bien établie et régulière. Le calendrier a été approuvé par son comité de développement et son comité des finances et du marketing lors d’une réunion tenue le 13 décembre 2022.

Le calendrier a ensuite été communiqué à tous les membres participants individuellement, y compris le Pakistan Cricket Board (PCB), via un e-mail daté du 22 décembre 2022. Bien que des réponses aient été reçues de certains conseils membres, aucun commentaire ou suggestion de modification n’a été reçu du PCB.

Compte tenu de ce qui précède, les commentaires de M. Sethi sur une plate-forme de médias sociaux sont sans fondement et sont démentis avec véhémence par l’ACC.”