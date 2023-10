Asiad Live : les archers assurent à l’Inde une médaille, Tejaswin dans la course à l’or du décathlon

Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023 du 3 octobre :Les athlètes indiens auront une brillante chance d’ajouter à leur total de médailles en participant aux épreuves de médailles dans toutes les disciplines aux Jeux asiatiques 2023, mardi 3 septembre. L’équipe indienne de cricket débutera sa campagne avec le match de quart de finale contre le Népal tandis que plusieurs boxeurs seront en action dans toutes les catégories de poids. Les épreuves individuelles de badminton se poursuivent également avec la participation de Kidambi Srikanth et PV Sindhu. L’athlétisme a continué d’être un atout majeur pour l’Inde et elle aura plus de chances d’ajouter à son total de 13 médailles. L’Inde a déjà touché la barre des 60 médailles. (Décompte des médailles des Jeux asiatiques | Programme complet des Jeux asiatiques)

Voici les mises à jour en direct de la 10e journée des Jeux asiatiques 2023 depuis Hangzhou :