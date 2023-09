Asiad Final LIVE : Mandhana, Jemimah Solid et Sri Lanka envisagent une deuxième percée

INDW vs SLW, Jeux asiatiques 2023, mises à jour en direct : Sugandika Kumari a offert au Sri Lanka sa première percée en écartant Shafali Verma pour 9. Actuellement, Smriti Mandhana et Jemimah Rodrigues sont invaincues devant l’Inde. D’un autre côté, les quilleurs du Sri Lanka envisagent des guichets rapides afin de prendre le dessus dans le match. Harmanpreet Kaur, skipper régulier de l’équipe féminine indienne, est revenue de sa suspension de deux matches et a choisi de frapper après avoir remporté le tirage au sort contre le Sri Lanka. L’équipe indienne est arrivée à cet affrontement après une victoire écrasante de 8 guichets contre le Bangladesh dimanche. (Tableau de bord en direct) |(Décompte des médailles des Jeux asiatiques 2023 | Calendrier complet des Jeux asiatiques 2023)

Inde Femmes (Jouer XI): Smriti Mandhana, Shafali Verma, Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (c), Richa Ghosh (w), Deepti Sharma, Devika Vaidya, Amanjot Kaur, Pooja Vastrakar, Titas Sadhu, Rajeshwari Gayakwad

Femmes du Sri Lanka(Jouer XI) : Chamari Athapaththu (c), Anushka Sanjeewani (w), Vishmi Gunaratne, Nilakshi de Silva, Hasini Perera, Oshadi Ranasinghe, Inoka Ranaweera, Kavisha Dilhari, Udeshika Prabodhani, Sugandika Kumari, Inoshi Priyadharshani

Voici les mises à jour en direct de la finale de l’épreuve de cricket des Jeux asiatiques 2023 entre les femmes indiennes et les femmes du Sri Lanka, directement de Hangzhou :