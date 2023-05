Ashwiny Iyer Tiwari réalisera un magnum opus sur la vie de Devika Rani et Himanshu Rai

Basé sur la vie de Devika Rani et Himanshu Raï, le film a fait l’objet de discussions pendant un certain temps et sera diffusé dans un proche avenir. Devika Rani, extrêmement belle et talentueuse, a été surnommée la « première dame du cinéma indien » par ses fans ; Himanshu Rai, quant à lui, était l’un des pionniers du cinéma indien, un acteur par excellence, une star et un homme d’affaires astucieux. En 1934, le duo a ensuite créé Bombay Talkies, le premier studio de cinéma professionnel indien qui a dominé le cinéma en Inde pendant une décennie.

Ashwiny Iyer Tiwari a entamé son parcours de cinéaste

Née avec une passion innée pour la narration, Ashwiny Iyer Tiwari s’est lancée dans son parcours de cinéaste, armée d’une détermination à créer un cinéma significatif et authentique. Son style distinctif est un mélange homogène de narration nuancée, de personnages relatables et d’un souci du détail, faisant de ses films un témoignage de son métier extraordinaire.

Elle apporte maintenant cette expertise au magnum opus, qui est présenté comme le projet le plus ambitieux qu’elle ait entrepris à ce jour. Ashwiny Iyer Tiwari s’est associé à un grand studio de cinéma indien pour le projet qui est planifié à grande échelle. Il est actuellement au stade du script.

Il sera intéressant de regarder l’histoire réelle de ceux qui sont responsables de donner des artistes créatifs énormes et légendaires au cinéma indien comme Raj Kapoor, Meena Kumari, Ashok Kumar, etc.